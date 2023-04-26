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男持1kg大麻被判死！新加坡不顧反對聲浪「今已處決」　家屬證實

▲▼ 新加坡46歲男子譚加拉朱（Tangaraju Suppiah）因1公斤大麻被判死。（圖／翻攝自臉書）

▲ 譚加拉朱被控持有1公斤大麻，26日被處決。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡46歲男子譚加拉朱（Tangaraju Suppiah）因持有大麻被判死刑，國際組織及英國大亨布蘭森（Richard Branson）紛紛出面反對處決，但新加坡當局及家屬皆證實，譚加拉朱已照計畫於26日凌晨伏法。

綜合外媒報導，譚加拉朱26日凌晨在樟宜監獄被處以絞刑。他的姊妹列拉瓦蒂（Leelavathy Suppiah）透露，家屬已經收到死亡證明。新加坡監獄署發言人也證實，譚加拉朱已經伏法，是新加坡6個月來首度執行死刑。

CNN指出，儘管愈來愈多國家將大麻除罪化，新加坡仍保有全球數一數二嚴苛的毒品法規，認為死刑可以威懾毒販，必須保留以維護公共安全。

譚加拉朱被控持有1017.9公克大麻，達到新加坡死刑門檻的2倍，2017年「教唆參與運毒」罪名成立，隔年被判處死刑，2019年上訴法院宣布維持原判，預定本月26日伏法。

家屬持續呼籲重審及從寬處理，列拉瓦蒂也透露，譚加拉朱在獄中仍奮力為自己而戰，相信公平審判會證明他的清白。

英國億萬富豪、「全球毒品政策委員會」成員布蘭森24日出面呼籲停止行刑，「譚加拉朱被捕時，事實上根本不在那些毒品附近，這大致是一起依賴間接證據推論的案子」，認為殺死處於非法毒品供應鏈最底層的人，對於遏止每年價值數千億美元的國際毒品交易沒有實質效用。

當地人權團體更指出，譚加拉朱從未經手他被控走私的大麻，中央緝毒局（CNB）在另2名被捕男子手機裡發現2支由譚加拉朱持有的號碼，其中一支曾被用來聯繫運毒，但譚加拉朱堅決否認，稱他遺失其中一支手機，且否認持有另外一支，法院定罪大部分仰賴間接證據及推論，「薄弱地令人震驚」。

國際特赦組織也表示，譚加拉朱被定罪的主要依據是警方在沒有律師及翻譯在場時取得的供詞及另2名被告的證詞，且其中一人的指控被駁回，認為「只有被告罪行建立在明確且令人信服的證據基礎上，不允許對事實的其他任何解釋，且在法律程序提供所有可能保障以確保公平審判後，才能判處死刑」。

新加坡內政部25日則發表聲明回應，法院耗費3年審訊此案，堅稱譚加拉朱罪證確鑿，批評布蘭森的指控「不尊重我國法官及司法制度」。

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