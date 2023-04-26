空姐拉9歲兒「入肯亞邪教」活活餓死　曝屍亂葬崗！全家詭人間蒸發

▲比阿特莉絲原任職於卡達航空，但卻突然辭職前往肯亞。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

卡達航空一名空姐因篤信邪教，毅然決然辭職，並拋下丈夫，帶著兒子與娘家人到肯亞，隨後斷絕一切消息。肯亞警方最終在一座森林中發現一個亂葬崗，至今已經至少挖出90具屍體，而空姐與她的兒子也在其中。當局經調查認為，邪教教主聲稱禁食就能上天堂，並見到耶穌，導致大量信徒被活活餓死。

根據《鏡報》、CBS報導，比阿特莉絲（Beatrice Ajenta Charles）原本是一名卡達航空的空姐，然而她在數周前卻突然辭去人人稱羨的工作，並變賣所有資產，僅留下一封手寫信給丈夫暗示自己不會再回來後，就帶著年僅9歲的兒子傑森（Jason）前往肯亞，加入自稱為「好消息國際教會」（Good News International Church）的邪教組織。

▲▼肯亞警方破獲邪教組織，教主聲稱飢餓能上天堂，導致至少90人活活餓死。（圖／達志影像／美聯社，下同）

比阿特莉絲將所有資產都捐贈給好消息國際教會的教主保羅（Paul Mackenzie Nthenge），而她最後一次被目睹是在4月4日，此後便消失無蹤。她的妹妹也被發現辭去軍隊的工作加入教會，至今下落不明。比阿特莉絲的弟弟同樣在加入教會後失蹤。

保羅在肯亞東部面積約800公頃的夏卡歐拉森林（Shakahola）設立了數個教會據點，並讓教徒定居於此。保羅向信徒聲稱，只要禁食，就能夠上天堂，與耶穌相見，使得大量篤信教義的信徒活活餓死。肯亞警方4月14日逮捕了教主保羅，並根據消息找到教會據點。

肯亞紅十字會統計，至今已有178名好消息國際教會的信徒失蹤。曾有消息指出，至少有31具信徒的遺體被埋藏在這座森林，然而當肯亞警方前往現場後，卻挖出至少90具遺體，其中包含比阿特莉絲與她9歲的兒子。比阿特莉絲的兒子被認為是3月時在比阿特莉絲父母的監視下活活餓死。

好消息國際教會將餓死的信徒埋在森林裡的亂葬崗內，其中有50%至60%的被害者是兒童，其次則為婦女。大多數的未成年死者是被他們的父母強制禁食，進而導致死亡。部分墳墓裡被塞進6具屍體，甚至有受害者的遺體直接曝屍荒野。

當地醫院的停屍間已經額滿，沒有足夠的空間存放其他受害者遺體，因此官員們也緊急向肯亞紅十字會尋求冷凍屍櫃。