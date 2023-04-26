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蘇丹實驗室被佔！WHO：存放麻疹、霍亂病原體　恐爆「生化危機」

▲▼蘇丹內亂。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 蘇丹內亂造成無數平民死傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）爆發內亂，危及數百平民性命。世界衛生組織（WHO）更警告，一間存放麻疹、霍亂病原體及其他危險物質的實驗室被攻佔，恐怕導致蘇丹首都喀土穆爆發生化危機。

根據《路透社》，世衛駐蘇丹代表阿比德（Nima Saeed Abid）25日在日內瓦召開視訊記者會指出，由於蘇丹國家公共衛生實驗室（National Public Health Laboratory）被佔領，有很高的風險爆發生化危機。

他說明，「最主要擔心的是，實驗室技術人員無法進入實驗室，無法安全存放可用的生物材料及物質」，但拒絕透露攻佔實驗室的是政府軍還是RSF。

世衛最新數據顯示，蘇丹15日爆發內亂至今造成至少459人死亡，4072人受傷，但阿比德稱該數字被低估。戰火也癱瘓醫院及其他基礎服務，許多民眾受困家中，糧食和水日益減少。

由於交戰太過激烈，聯合國人道事務協調廳（OCHA）縮小救援活動。開戰以來至少有5名救援人員喪命，國際移民組織（IOM）及世界糧食計劃署（WFP）也有人員傷亡，已經暫停工作。

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