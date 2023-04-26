英外相：若中國犯台「將毀世界經濟」各國躲不掉　但勿孤立北京

▲共軍環台軍演引發國際關注。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）25日警告，如果中國入侵台灣將摧毀世界貿易，半導體產業可能承受的破壞也會帶來全球影響，「一場跨海峽戰爭不僅會是一場人類悲劇，根據《日經亞洲》報導，它會摧毀淨值2.6兆美元的世界貿易。沒有國家能夠獨善其身，距離也無法保護全球經濟受到無可避免的災難性打擊。」

柯維立在一場英中關係演講中談到台海戰爭可能性，他表示，只要一想到隨之而來的經濟及人類毀滅，自己就會感覺不寒而慄，呼籲任何一方切勿採取單方面行動改變現狀。

▲英國外交大臣柯維立（James Cleverly）。（圖／路透）

柯維立解釋，「世界上每年約有一半的貨櫃船會通過這片重要水域，載滿要送往歐洲及世界遙遠角落的貨物。台灣民主蓬勃發展，而且是全球供應鏈的關鍵一環，尤其對於先進半導體產業更是如此。」

他呼籲中國履行國際義務，並對其軍事擴張背後的依據與意圖保持透明，「我們看著南海等地出現新基地時，必定要問問自己，這一切是為了什麼？為什麼中國要做這麼龐大的投資？如果讓我們自己得出的結論，謹慎起見，我們必須做出最壞打算。」

儘管英國執政黨保守黨呼籲對中國採取更強硬立場，柯維立也表明對台海戰爭的擔憂，但他承認有必要與中國合作，採取務實、建設性與團結的態度，直接接觸北京以促進穩定。他也認為不應該把中國歸類為「威脅」，稱其規模與複雜性無法被簡化為一個詞彙來描述，甚至直言孤立中國是「背叛國家利益」。