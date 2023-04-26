C羅被爆7年感情生變！　不滿女友喬治娜「整天在做這件事」

▲C羅與喬治娜被爆7年感情生變。（圖／instagram@georginagio，下同。）



記者吳美依／綜合報導

葡萄牙名嘴爆料，38歲足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與7年女友喬治娜（Georgina Rodriguez）感情生變，C羅對另一半「高高在上」且「整天都在花錢」的態度與行為長期不滿，已經「受夠她了」，很可能主動提出分手。

C羅近期比以往更頻繁在球場上出現脫序暴怒行為，葡萄牙電視台CMTV晚間節目「明星之夜」（Noite das Estrelas）開始分析背後原因。多位來賓指出，這是因為他陷入感情危機，對喬治娜「脫離現實」、「強勢」又「輕浮」的態度感到厭倦。

心理學家兼電視評論員艾利斯（Quintino Aires）認為這對情侶將會分手，C羅現在的生活並不幸福，「他與母親越疏遠，脾氣就越暴躁。我們都知道他為什麼與家人疏遠。」根據前後文，這番話被認為暗指喬治娜就是原因。

主持人納西門托（Daniel Nascimento）也說，「C羅不快樂。喬治娜一整天都在（沙烏地阿拉伯首都）利雅德的購物中心閒逛，這也是C羅開始不滿的原因之一。她只是不斷地花錢、花錢、花錢。最糟糕的是，她自認為與他等級差不多。」

不過，一起錄製節目的名模兼C羅好友卡斯特蘿（Filipa Castro）立刻反駁，「我可以從百分之百可靠的消息來源證實，他們就像一直以來那樣處得很好。這只是故事和八卦，被那些受不了喬治娜的人編造出來的。他們是一對有愛的情侶，願意付出奉獻。」

這對情侶的愛情故事可謂羨煞世人，C羅原是情場浪子，2016年與女友交往後蛻變成專情好男人。喬治娜原是GUCCI店員兼模特兒，後來不僅成功收服足球巨星，也搖身一變成為全球知名網紅、企業家及時尚指標，更推出Netflix實境節目《我是喬治娜》帶領觀眾深入私生活。