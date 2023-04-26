炸死183人！　白宮：塔利班擊殺喀布爾機場自殺炸彈案主謀

▲美軍撤離阿富汗期間，遭恐怖份子趁亂引爆炸彈。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合外電報導

恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）阿富汗分支組織─伊斯蘭國呼羅珊省（ISIS-K），於2021年在喀布爾國際機場犯下致命自殺炸彈案，造成超過180人死亡。白宮國安會25日表示，塔利班成功擊殺該案主謀。

CNN報導，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）指出，該名ISIS-K領袖是自殺炸彈案的主謀，但並未點出他的姓名。柯比也未說明塔利班於何時擊殺主謀，但表示這是ISIS-K今年以來一連串死亡的組織高層之一。

喀布爾國際機場自殺炸彈案發生於2021年美軍全面退出阿富汗期間，自殺炸彈客Abdul Rehman Al-Loghri在塔利班攻下阿富汗首都喀布爾前幾天，被人從監獄釋放出來，接著在同年8月26日來到喀布爾國際機場的艾比門（Abbey Gate），他走入大批想擠入機場隨美軍人員撤離的平民之間。

▲美軍軍機C-17於2021年8月撤離阿富汗喀布爾。（圖／達志影像／美聯社）

當天下午5時48分，Abdul Rehman Al-Loghri朝向一群正進行搜身的美方人員走去，等到他要被搜身時，他立刻引爆外衣下重達25磅（約11.3公斤）的炸彈背心。本案最終造成13名美方人員以及超過170名阿富汗平民死亡。

美軍撤離阿富汗後，掌奪政權的塔利班一直在全國範圍內企圖破獲ISIS-K，但至今未能將其完全剷除。

美軍中央司令部陸軍上將庫里拉（Erik Kurilla）上月告訴國會，ISIS-K開始增加在阿富汗境內的恐怖活動，並計畫在阿富汗境外對美國國土及美國海外利益展開襲擊。

美軍隨即在本月3日於敘利亞展開空襲行動，擊斃負責策畫襲擊歐洲的伊斯蘭國高階領導人賈伯里（Khalid ‘Aydd Ahmad al-Jabouri）。