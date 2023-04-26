議員：中國與歐洲敵意增加　與中東歐合作名存實亡

▲法國總統馬克宏日前訪中會晤習近平，馬的言論和態度引起歐洲強烈反彈。（圖／路透社）

文／中央社記者林育立柏林25日專電

歐盟與中國關係近來風波不斷，歐洲議會和德國的議員在一場研討會表示，雙方的敵意和競爭有增加趨勢，去風險化的提議因此得到共鳴，中國與中東歐合作機制其實已名存實亡，

專精中國深度報導的德國網路媒體Table.Media今天舉辦研討會，討論歐盟與中國關係，歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）表示，正如歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）訪問北京前的演說指出，近年歐洲與中國之間的敵意和競爭增加，她針對經濟安全提議的「去風險化」（de-risking）因此得到許多共鳴。

包瑞翰認為，尤其在貿易保護政策，歐盟對中政策逐漸走向一致，可能造成歐盟分裂的中國與中東歐合作機制其實已名存實亡。

至於法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）認為歐洲不該在台灣議題成為美國的追隨者，在大西洋兩岸掀起風暴，包瑞翰認為，從馬克宏發言後只有少數人為他說話來看，這次爭議可說因禍得福，如今更多人知道什麼是錯的，歐洲本來就應該對印太地區擔起更多責任。

德國國會外交委員會主席羅思（Michael Roth）也認為，中國與中東歐合作機制基本上已失敗，不過中國仍持續用金錢和投資在歐洲擴大影響力，把心力集中在個別夥伴，盡可能與歐盟少接觸以弱化歐盟。

羅思指出，德國與中國經貿關係密切，在歐盟對中政策具有關鍵地位，因此他認為德國更應以身作則，為了歐洲共同利益強化與盟邦的協調。