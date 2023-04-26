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國民黨女強人「數千萬老本」被掏空！　竟是秘書搞得鬼

曾擔任救國團主任的李鍾桂，早年意氣風發，是政壇女強人。（翻攝苗栗縣政府官網）

▲曾擔任救國團主任的李鍾桂，早年意氣風發，是政壇女強人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾任國民黨副祕書長、救國團主任的李鍾桂，早年是政壇女強人，但她和已故丈夫、前司法院長施啟揚膝下無子女，近年又罹患失智症，不僅健康亮紅燈，連她創辦的真善美基金會也遭其祕書、丈夫的隨扈等親信把持，將李的房產轉到自己名下，並變賣李的股票，把數千萬元轉進基金會，形同掏空李的資產。李家人得知後，最近向法院聲請「監護宣告」獲准，也正式對李的2名親信提出刑事告訴。

看著李鍾桂神采奕奕的照片，李家人Paul（化名）感嘆地說：「她曾是政壇女強人，退休之後還創辦慈善基金會，沒想到晚景淒涼，慘遭親信背叛，不但房產、股票都沒了，連銀行戶頭都所剩無幾，要不是被我們發現，後果恐怕更不堪設想！」

李鍾桂（中）罹患失智症，李家人Pual（右）和Tom（左）將她接回照顧。（讀者提供）

▲李鍾桂（中）罹患失智症，李家人Pual（右）和Tom（左）將她接回照顧。

Paul表示，李鍾桂去年初立了遺囑，指定身為會計師的他擔任監護人，李的祕書范姜群麗、施啟揚的隨扈閻冠志等人知道後，竟擅自將李的4,500萬存款轉為信託，去年底甚至將李的看護支開，把李帶到基金會，要她簽下多份文件，包括重新指定監護人，並將李名下所有房產，無償提供基金會使用，甚至用贈與名義轉到祕書名下。

范姜等人從李鍾桂的帳戶中取出4,500萬元作為他益信託，用途不明。（讀者提供）

▲范姜等人從李鍾桂的帳戶中取出4,500萬元作為他益信託，用途不明。

更誇張的是，祕書還變賣李的股票，從她帳戶匯出數千萬。李家人發現後，多次聯繫基金會代理董事長張昌吉及副董事長黃榮護，但2人已讀不回，還發存證信函給李家，主張李的住處已被公證屬於基金會辦公室，祕書范姜甚至還把持李健保卡，讓李家人無法接受。

Paul表示，之前已向法院提起監護權宣告，法院近日已裁定他是合法監護人，目前他們已經把李接回家居住，也決定將祕書等人的作為公諸於世。

李家人Paul拿出李鍾桂的遺囑，證明他是李的合法繼承人。

▲李家人Paul拿出李鍾桂的遺囑，證明他是李的合法繼承人。

針對指控，范姜群麗表示，李鍾桂對她有恩，她只是盡力完成李的託付，相關財產分配都是經李同意才進行，對於遭抹黑、提告，感到心痛與難過。

閻冠志則反控Paul等人惡人先告狀，強調李鍾桂簽署任何文件，都有公證人和律師在場，李家過去並未照顧李，李原本有意變更監護人，卻在執行前確診新冠肺炎，才來不及變更，對於法院將監護權裁定給李家人，他們已提出抗告。

范姜群麗從李鍾桂的帳戶匯出近4,000萬元，至真善美基金會的帳戶。（讀者提供）

▲范姜群麗從李鍾桂的帳戶匯出近4,000萬元，至真善美基金會的帳戶。

張昌吉強調，身為李鍾桂的學生、後輩，有責任協助她完成心願，李希望在自己的住所頤養天年，李家人卻為了爭產，違背李的意願，擅自將她帶走，甚至對范姜等人興訟，身為真善美基金會代理董事長，他覺得這樣很不好。

黃榮護則說，他當李鍾桂的學生40年，因感念李，才無償在基金會任職，從未干涉她的財產分配，更沒要求李簽署任何文件，Paul等人的指控絕非事實。

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