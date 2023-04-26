網紅臉書PO一文　慘被判6個月、罰款15萬

▲泰國一名網紅在臉書PO評論啤酒的貼文，竟被判刑6個月監禁，外加罰款15萬泰銖。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

每個國家的法律不同，要特別小心以免觸法。泰國有一名擁有7萬多粉絲的網紅，在臉書貼出啤酒照片，竟被判坐牢6個月，並開罰15萬泰銖（約13.4萬新台幣），他認為不公平，決定提出上訴。

網紅阿蒂德（Artid Sivahansaphan）的臉書擁有7.2萬人追蹤，時常針對精釀啤酒撰寫評論，他本月14日發文，內容提到：「坐下來喝crispy boy lager，希望促銷價能再低一點」，描述該罐裝啤酒的優點，並附上一張照片。

▲阿蒂德針對crispy boy lager做評論。

萬萬沒想到，這個舉動違法法律。根據泰國2008年設立《酒精飲料控制法》，禁止直接或間接為任何酒精飲料的名稱或商標做廣告或展示，最重可處1年監禁以及罰款50萬泰銖（約45萬新台幣）。

因此，阿蒂德被法院定罪，原本判決8個月監禁和20萬泰銖（約18萬新台幣）罰款，後來減為6個月監禁和15萬泰銖（約13萬新台幣）。然而，在等到保釋的當天，他得知有人因酒駕被罰款6萬泰銖（約5.4萬新台幣），反觀自己，覺得十分不公平，「我只是在家寫東西，就被罰款15萬泰銖」。

阿蒂德表示，自己對酒精飲料沒有任何商業性趣，但對精釀啤酒充滿熱情，花了大約10年寫了相關文章，沒有打廣告，也不鼓勵人們喝它，只談到美學文化，狠嗆：「泰國是一個人們喝啤酒、說啤酒好喝，就違法的國家」。目前他打算繼續上訴，希望可以改變法律規範。

延伸閱讀

▸ 增肌減脂狂吃蛋白質？ 醫揭「這種肉」別太常吃：恐加速慢性腎衰竭

▸ 世新大學後門外命案！白色賓士違停遭檢舉 警破窗見1男明顯死亡

▸ 聯華大火釀7死 婦人清晨上班遇死劫！菲籍女移工10月返國卻魂斷異鄉