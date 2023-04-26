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大馬高官爆性賄賂！女砲友獻身換工程承包　對話曝光

▲大馬高官被爆接受性賄賂。（圖／翻攝臉書）

▲大馬高官被爆接受性賄賂。（圖／翻攝臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

臉書等社群網站近日流傳一段影片，馬來西亞一名官員被拍到在車上欣賞性感裸女的影片，和該女子的聊天對話也被曝光，內容包括官員多次匯款給她當作性交易酬勞，他則安撫女子表示自己才剛上任，再等一段時間會想辦法把工程發包給她親戚，性賄賂內幕引起馬國網友討論。

馬來西亞《中國報》報導，據了解相關影片是一名遭到馬來西亞最大黨巫統（馬來民族統一機構）開除的黨員爆料，影片視角從該名官員身後拍攝，因此看不到官員正面。

▲對話紀錄中有匯款資訊。（圖／翻攝臉書）

▲對話紀錄中有匯款資訊。（圖／翻攝臉書）

影片拍到官員在車上拿手機欣賞女子傳來的全裸影片，內容相當勁爆。爆料貼文的影片和標題，都指是某行政議員和「女炮友」的對話，時間是2021年12月2日，雙方互稱「親愛的」、「寶貝」。

被截出的Whatsapp對話紀錄中，女子抱怨官員已經是行政議員，為何遲遲不把工程發包給她的親戚，官員則回覆才剛上任，要女方多忍耐一些。女方又說都已經照男方要求跟他上床了，要他快點發包工程。

另一段對話中，女方問為何不能用電子轉帳匯款，官員則回答怕老婆發現，只能用現金方式匯款，發出匯款收據後就要女方洗好澡穿性感紅色睡衣等他。這段顯示除了性賄賂換工程外，官員也用金錢換取女子肉體。

由於官員在影片中未露面，網友紛紛在猜是哪名官員，網路上也開始流傳「可能名單」，但其中被點到最多次名的官員，尚未對此做出任何回應。

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