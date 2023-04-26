　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

29歲妹被未婚夫親弟潑熱水「二級燙傷」：連雀斑都燙掉

女子遭未來的小叔潑熱水，造成臉部二級燒傷，女子的雀斑甚至被燙到掉落。（圖／當事人提供）

▲女子遭未來的小叔潑熱水，造成臉部二級燒傷，女子的雀斑甚至被燙到掉落。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

國外有一名女子遭未來的小叔潑熱水，造成臉部二級燒傷，女子的雀斑甚至被燙到掉落，而衝突原因 ，竟是因為一隻寵物鼠。

女子遭未來的小叔潑熱水，造成臉部二級燒傷，女子的雀斑甚至被燙到掉落。（圖／當事人提供）

▲女子遭未來的小叔潑熱水，造成臉部二級燒傷，女子的雀斑甚至被燙到掉落。

根據《每日星報》報導，29 歲的夏洛特 (Charlotte Foster)飼養一隻寵物鼠，不過未婚夫的28歲弟弟班(Ben Queen) 對寵物鼠產生呼吸和過敏症狀，必須服用過敏藥物，因此對夏洛特多少產生嫌隙，未料這次爆發潑滾燙熱水的爭端，竟是因為兩人互傳訊息引爆。

當天，夏洛特帶著寵物鼠到獸醫院檢查順到獲取相關過敏資訊，原本是好意要告知班，未料這訊息一傳下去，雙方竟爆發口角，夏洛特事後衝到班的住處要求對方給個道歉，沒想到憾事就這樣發生。

29 歲的夏洛特飼養一隻寵物鼠，不過未婚夫的28歲弟弟班對寵物鼠產生呼吸和過敏症狀，必須服用過敏藥物，因此對夏洛特多少產生嫌隙。（圖／當事人提供）

▲29 歲的夏洛特飼養一隻寵物鼠，不過未婚夫的28歲弟弟班對寵物鼠產生呼吸和過敏症狀，必須服用過敏藥物，因此對夏洛特多少產生嫌隙。

根據夏洛特表示，「這一切發生得太快了，當時我看到班被他灑出的咖啡燙到就知道水有多燙，所以當他生氣時，我和他還保持一段距離」。夏洛特接著表示，「下一秒，我突然感到頭、耳朵和脖子有一股灼熱的感覺，班居然把熱水壺壓在我身上，他甚至將滾燙熱水倒在我臉上長達一分鐘，而我尖叫著要他停下來，我從來沒有像這樣感到疼痛」。

夏洛特悲痛回憶，「當他倒水時，水壺的金屬端幾乎戳進了我的頭皮。我試圖移開，但他又將水壺放在我的胸口，然後我的脖子後面」。她隨後逃出班的住處，最後被送到附近醫院治療，但夏洛特的頭部、頸部和肩膀嚴重燒傷。

在經過一周後，二級燒燙傷的夏洛特被轉往燒燙傷加護病房，每週進行檢查並服用強效止痛藥，「我哭了因為太疼了。我的頭髮會黏在我的耳朵，耳朵上到處都是水泡，我的臉已經完全腫起來了」。她繼續表示，「我的兒子說我看起來仍然很漂亮，但我可以看出他很害怕。當我照鏡子時，我的雀斑開始變色，我嚇壞了」。

夏洛特表示，她臉上的雀斑在第一個月內從棕色變成黑色並脫落，「我看著我的雀斑消失，彷彿跟著我的皮膚被融化，身體上的傷害是可怕的，疼痛讓我想結束這一切」，而班在當天犯案後立刻被捕，他在法庭上坦承造成下羅特嚴重身體傷害罪後，被判處 21 個月監禁和 5 年禁制令。

延伸閱讀
女兒出生3個月　新手爸送「塞滿頭髮」泰迪熊當禮物：是家族傳統
31歲孕媽獨養一家5口…載女上學遭撞飛「2屍3命」　辛酸身世曝
女師「請假25年」連學校合併都不知　竟還提告要求恢復職位補發百萬薪

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
藥材千金「入行就開賓士」！八點檔女星嫁政二代「卻6年情斷」
3度酒駕男藝人「當街醉抱短髮女」！　親密動作全直擊
國民黨女強人「數千萬老本」被掏空！　竟是秘書搞得鬼
八點檔女星理智線斷：忍妳很久了　開罵同劇組女星
林采緹「脫光泡湯照」偷放閃！　小2歲帥男友起底
快訊／上班注意！　國1高架「2車追撞」回堵2公里
台南淫官「酒店擁8妹」名單曝光！　遭錄性愛光碟才認罪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

炸死183人！　白宮：塔利班擊殺喀布爾機場自殺炸彈案主謀

推特2022上半年移除逾650萬則推文　這4國要求次數最多

美駐中大使到任一年才遞交國書　被疑中國藉機報復

日本白兔號降落時與地面失聯　拚民間登月首例恐落空

議員：中國與歐洲敵意增加　與中東歐合作名存實亡

大馬高官爆性賄賂！女砲友獻身換工程承包　對話曝光

網紅臉書PO一文　慘被判6個月、罰款15萬

影片曝！他站行進中車頂耍帥　4秒後「脖子著地」當場死亡

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

29歲妹被未婚夫親弟潑熱水「二級燙傷」：連雀斑都燙掉

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

午後變天！　今晚雨區擴大

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

聯華食品彰化廠大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

聯華食品大火已7人亡！廠長認了熱廚區起火　躲2冷凍庫成鐵棺材

炸死183人！　白宮：塔利班擊殺喀布爾機場自殺炸彈案主謀

推特2022上半年移除逾650萬則推文　這4國要求次數最多

美駐中大使到任一年才遞交國書　被疑中國藉機報復

日本白兔號降落時與地面失聯　拚民間登月首例恐落空

議員：中國與歐洲敵意增加　與中東歐合作名存實亡

大馬高官爆性賄賂！女砲友獻身換工程承包　對話曝光

網紅臉書PO一文　慘被判6個月、罰款15萬

影片曝！他站行進中車頂耍帥　4秒後「脖子著地」當場死亡

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

29歲妹被未婚夫親弟潑熱水「二級燙傷」：連雀斑都燙掉

可能一夜情！　4星座夏天易墜愛情陷阱

炸死183人！　白宮：塔利班擊殺喀布爾機場自殺炸彈案主謀

大都會好消息！強投韋蘭德最快5月初歸隊：我99％準備好了

藍女戰將棄選2024立委　怒轟國民黨搞自己人「連黨部都來踩我線」

「Skoda多款新車」計劃公開！百萬有找入門電動車曝光了

江蕙封麥8年「隱退近況曝光」！　一個人連唱7小時KTV：很想念歌迷

藥材千金「入行就開賓士」置產台北！八點檔女星嫁政二代「卻6年情斷」

希臘論壇稱馬英九「台北前領袖」　外交部抗議

爸媽出國玩「懷孕大嫂不幫洗衣服」　小姑抱怨1句話大翻車

推特2022上半年移除逾650萬則推文　這4國要求次數最多

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

國際熱門新聞

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

兒拿婚紗照哭罵爸外遇　聽到真相更崩潰

加拿大22歲演員想變BTS智旻　整形整到死

孩子不像他　驗DNA沒綠12年婚姻卻毀了

他站行進中車頂耍帥　「脖子著地」當場死亡

螺旋槳爆頭！　他搭直升機1致命錯誤害死自己

乘客占空服員座位不走　機長直接折返開回原地

「羊豬混種怪物」照瘋傳　真相曝光

銀行業憂慮再起　美股收低344點

日本白兔號登陸月球後失聯　執行長認失敗

肯亞邪教　警挖出89具信徒屍體

空姐太正！美饒舌歌手「頭等艙內狂自慰」

拜登拚連任時間點藏玄機　黨內挑戰少全力攻川普

29歲妹被未婚夫親弟潑熱水「二級燙傷」：連雀斑都燙掉

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

即／女童突墜樓　大樓警衛聽「巨響」嚇傻

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

父親開管委會暫離　民眾目擊3歲女童掛窗邊墜落亡

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

iPhone換電池優惠來了！這幾款只要990元

台海開戰哪最危險　前軍官點名2地

張育成傷勢出爐！左手鉤狀骨骨折

王子打高爾夫新歡曝光！　《全明星》的她鑽進副駕

22歲妹佔盪鞦韆　被勸後「罵三字經」報警

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

午後變天！　今晚雨區擴大

午後變天！　今晚雨區擴大

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面