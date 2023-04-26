29歲妹被未婚夫親弟潑熱水「二級燙傷」：連雀斑都燙掉

▲女子遭未來的小叔潑熱水，造成臉部二級燒傷，女子的雀斑甚至被燙到掉落。（圖／CTWANT提供，下同）

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國外有一名女子遭未來的小叔潑熱水，造成臉部二級燒傷，女子的雀斑甚至被燙到掉落，而衝突原因 ，竟是因為一隻寵物鼠。

▲女子遭未來的小叔潑熱水，造成臉部二級燒傷，女子的雀斑甚至被燙到掉落。

根據《每日星報》報導，29 歲的夏洛特 (Charlotte Foster)飼養一隻寵物鼠，不過未婚夫的28歲弟弟班(Ben Queen) 對寵物鼠產生呼吸和過敏症狀，必須服用過敏藥物，因此對夏洛特多少產生嫌隙，未料這次爆發潑滾燙熱水的爭端，竟是因為兩人互傳訊息引爆。

當天，夏洛特帶著寵物鼠到獸醫院檢查順到獲取相關過敏資訊，原本是好意要告知班，未料這訊息一傳下去，雙方竟爆發口角，夏洛特事後衝到班的住處要求對方給個道歉，沒想到憾事就這樣發生。

▲29 歲的夏洛特飼養一隻寵物鼠，不過未婚夫的28歲弟弟班對寵物鼠產生呼吸和過敏症狀，必須服用過敏藥物，因此對夏洛特多少產生嫌隙。

根據夏洛特表示，「這一切發生得太快了，當時我看到班被他灑出的咖啡燙到就知道水有多燙，所以當他生氣時，我和他還保持一段距離」。夏洛特接著表示，「下一秒，我突然感到頭、耳朵和脖子有一股灼熱的感覺，班居然把熱水壺壓在我身上，他甚至將滾燙熱水倒在我臉上長達一分鐘，而我尖叫著要他停下來，我從來沒有像這樣感到疼痛」。

夏洛特悲痛回憶，「當他倒水時，水壺的金屬端幾乎戳進了我的頭皮。我試圖移開，但他又將水壺放在我的胸口，然後我的脖子後面」。她隨後逃出班的住處，最後被送到附近醫院治療，但夏洛特的頭部、頸部和肩膀嚴重燒傷。

在經過一周後，二級燒燙傷的夏洛特被轉往燒燙傷加護病房，每週進行檢查並服用強效止痛藥，「我哭了因為太疼了。我的頭髮會黏在我的耳朵，耳朵上到處都是水泡，我的臉已經完全腫起來了」。她繼續表示，「我的兒子說我看起來仍然很漂亮，但我可以看出他很害怕。當我照鏡子時，我的雀斑開始變色，我嚇壞了」。

夏洛特表示，她臉上的雀斑在第一個月內從棕色變成黑色並脫落，「我看著我的雀斑消失，彷彿跟著我的皮膚被融化，身體上的傷害是可怕的，疼痛讓我想結束這一切」，而班在當天犯案後立刻被捕，他在法庭上坦承造成下羅特嚴重身體傷害罪後，被判處 21 個月監禁和 5 年禁制令。

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