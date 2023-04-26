「羊豬混種怪物」照瘋傳　真相曝光大逆轉

▲日網流傳一張「羊豬怪」奇特物種照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近日日本網路論壇上流傳一張詭異的照片，畫面中一隻擁有4條腿的生物躺在被子上，頭部像羊又像豬，全身還布滿白色的毛，詭異物種的照片讓人看了相當不安，甚至有網友驚呼被詛咒了，但真相曝光反讓人直呼可愛。

推特帳號「netgeek動物」主要在分享可愛動物的照片，24日該帳號卻分享一篇「山羊豬奇怪生物」的文章與照片，照片中一隻體型不大的生物躺在被子上，牠全身布滿白色的毛還有一條長長的尾巴，頭部有些大，與身體比例大約是1比3，且擁有像豬的鼻子及嘴部，眼睛及頭的上半部則看起來像小山羊，就像羊與豬雜交的產物，看起來相當詭異。

▲「羊豬怪」照片引發網友熱議。

但事實上該隻怪物並不是什麼新物種，只是一隻躺著把頭扭到極致的小型犬，且品種應是隻吉娃娃。牠因為耳朵內側翻了出來，看上去就像是豬的鼻子，原本的狗鼻子則因照片有些晃動，就成了羊的耳朵，最終就成了大家眼中的「羊豬怪」。

▲網友眼中的「羊豬怪」其實是一隻小型犬。



真相曝光讓網友笑了直呼可愛，「看了5分鐘終於懂了」「頭也太軟Q」「還以為是新物種」「翻轉照片比較好懂」「我的狗常常呈現這個姿勢」「眼睛朝這裡看超可怕」「被詛咒了我不行了」「欸我還是看沒有」。

▲有網友說把照片翻轉會比較容易理解。



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