林襄踩李多慧地盤　「下機遇1狀況」慘被坑

記者黃翊婷／綜合報導

樂天啦啦隊高人氣成員林襄近日與朋友前往韓國旅遊，她不僅在機場開心手舞足蹈，還直接站在街邊大口吃美食，或者在店家門口模仿章魚、大跳韓國女團BLACKPINK成員Jisoo新單曲〈Flower〉的開花舞，看起來十分開心，心情似乎沒有受到代言被李多慧拿走這件事情的影響。

▲林襄在機場嗨翻，上飛機秒睡。（圖／翻攝自Instagram／林襄，下同。）

林襄昨日（25日）在Instagram限時動態分享許多韓國旅遊的趣聞，她身穿粉色羽絨外套、手拉行李箱，開心在機場手舞足蹈，結果一上飛機就開始大爆睡。

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▲林襄跳開花舞被韓國粉絲認出。

林襄在韓國大吃美食，不僅直接站在街邊大口享用，還會在店家門口跳舞，只見她抬起左腿並揮動雙手，事後自己還打上「章魚、猩猩」兩個選項讓粉絲選擇。而在另一家服飾店門口，她熟練跳出近期很紅的開花舞，沒想到竟被韓國粉絲認出，讓她忍不住直呼「好扯」。

▲林襄的創意舞姿。

不過，林襄也在限動轉分享友人的文章，透露一行人剛到韓國時，竟被司機要求加價8萬韓元（約新台幣1833元），讓她和朋友以為「第一站就要被薛（噱錢、海削一頓）了」。

▲林襄等人疑似被噱錢。

幸好這些旅程小插曲都沒有影響林襄的心情，她似乎也不太在意先前代言被韓國隊員李多慧拿走的事情，盡情享受旅遊的樂趣，笑容依舊甜美，粉絲們也紛紛留言希望她玩得開心。

▼林襄大吃美食。