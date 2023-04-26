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日本「白兔號」登陸月球後失聯　執行長認：必須假設為失敗

▲▼日本航太新創公司ispace「白兔-R」M1登月艙（Hakuto-R Mission 1）預計將在日本當地時間4月26日凌晨降落月球。（圖／路透）

▲日本航太新創公司ispace「白兔-R」M1登月艙（Hakuto-R Mission 1）登陸月球後失聯。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

日本的月球探索公司ispace所打造的「白兔-R」M1登月艙（Hakuto-R Mission 1）於日本時間26日凌晨，試圖在月球上進行首次著陸任務，但與登陸器失去聯繫，因此CEO Takeshi Hakamada表示，這次嘗試是不成功的，必須假設為失敗。

這家總部位於東京的公司，目標是在美國東部時間25日12點40分左右，軟著陸在位於月球東北部的阿特拉斯隕石坑（Atlas Crater）中。這是一趟無人任務，主要進行科學研究，只搭載必要設備。

如果成功著陸，ispace將成為完成這項任務的第一個私人實體。但是，ispace與登陸器失去聯繫，未能重新建立連接。

Hakamada說，「我們必須假設，我們無法在月球表面完成著陸，我們的工程師繼續調查情況」。

ispace 創始人兼執行長 Takeshi Hakamada 在最近一次接受媒體採訪時表示，他的目標是在月球周圍創造一個「經濟上可行的生態系統」。

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