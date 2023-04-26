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英媒：美提議G7對俄祭「全面出口禁令」　歐盟日本反對

▲▼七大工業國集團（G7）外長會議在輕井澤舉行。（圖／路透）

▲美國在G7會議上提議，對俄祭「全面出口禁令」，但歐盟跟日本都反對。（圖／路透）

文／中央社

英國「金融時報」報導，全球最先進經濟體組成的七大工業國集團（G7）5月領袖峰會登場前，美國在協商中提議成員國對俄羅斯全面禁止出口，但遭到歐盟與日本反對。

根據「金融時報」（Financial Times）見過的一份G7廣島峰會聲明草稿，在對俄羅斯實施的貿易制裁部分，各國領袖可能打算以僅含少數豁免的全面出口禁令，取代目前依產業而定的制度。豁免品項包括農產品和醫療產品等。

根據2名官員的說法，這是美國提議的做法。原因是現存對俄制裁制度充滿漏洞，導致莫斯科還能繼續進口西方科技，令華府越來越不滿。

不過，根據3名聽取過討論過程簡報的人士透露，在上週召開的預備會議上，日本與歐洲聯盟（EU）國家的代表暗示這種做法恐怕不可行。其中一位要求匿名的官員表示：「從我們的觀點來看，這就是不可行。」

白宮國家安全會議（National Security Council）的一名發言人拒絕就美方與G7夥伴間的對話置評，僅表示現行制裁行動已對俄羅斯造成重大衝擊，減弱其「為了（對烏克蘭的）這場不公義戰爭投入資金與戰鬥的能力」，美國也會「繼續尋求方式追究俄國責任」。

美國與盟邦的意見分歧，凸顯G7領袖在俄烏戰爭進行14個月後，尋求加重對俄國總統普丁（Vladimir Putin）政權的經濟懲罰時，缺乏額外的選擇。之前的多項制裁措施，目的在於讓大部分俄國經濟領域無法取得西方的科技、機械與金融服務。

美國、英國、歐盟和其他盟邦的主要焦點，擺在打擊俄羅斯透過第3國來規避及躲過制裁，因此加強對土耳其、阿拉伯聯合大公國、中亞諸國等國施壓。在西方對俄制裁後，這些國家與俄國的貿易增加。

G7各國領袖將於5月19日起於日本廣島召開為期3天峰會，討論內容預計主要包括俄烏戰爭的影響、經濟安全、環境投資與印太地區。

G7國家包括美國、英國、法國、德國、義大利、日本與加拿大，歐盟也是成員之一。而歐盟若要採取任何制裁政策，必須取得所有27個成員國同意。

去年2月戰事爆發以來，歐盟已同意對俄羅斯實施10輪制裁方案，但僅僅在經過成員國之間數週角力後，一些國家透過揚言否決制裁，為自家產業取得例外和豁免。

官員透露，若以全面出口禁令加上豁免來取代現有制裁制度，恐讓這些辯論捲土重來，並可能削弱現存制裁措施。

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