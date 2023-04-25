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捷克總統警告：中國「不希望」烏克蘭和平　北京從戰爭中獲益太多

▲▼前北大西洋公約組織（NATO）將領帕維爾（Petr Pavel）28日當選捷克總統。（圖／路透）

▲捷克總統帕維爾（Petr Pavel）認為，中國並不是真心希望烏克蘭和平。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

捷克總統同時也是北約退將的帕維爾（Petr Pavel）提出警告，認為中國並不是真心希望烏克蘭和平，因為北京當局在這場「持續延長」的戰爭中獲益太多，所以無法相信中國會調解俄烏之間的和平。

根據Politico報導，在帕維爾的評論發表之際，中國正試圖將自己定位為烏克蘭的和平使者，最近提出了一個模糊的結束衝突計畫，雖然大多數西方盟友對這些提議持懷疑態度，但是像法國等國家堅稱，中國可以在和平談判中發揮重要作用。

帕維爾一談到烏克蘭就立場堅定地認為，中國只想要對自己最有利的盤算，而就目前而言，就是希望戰爭持續下去。

帕維爾說，「我認為（俄烏）持續現狀最符合中國的利益，因為這會促使俄羅斯做出一些讓步。」

▲▼習近平訪俄與普丁會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕維爾認為，中國每天都在從衝突中吸取教訓，密切關注俄羅斯的一舉一動。（圖／達志影像／美聯社）

帕維爾在上周對相同議題的訪談中提到，北京可以從莫斯科獲得廉價的石油、天然氣和其他資源，以換取其與克里姆林宮的「無上限」夥伴關係，西方可能因為支援烏克蘭被削弱一些，這對中國也有好處。

Politico報導指出，帕維爾的言論似乎很有先見之明，就在他接受訪談幾小時後，中國駐法國大使盧沙宣稱，前蘇聯國家在國際法中「不具備主權國家地位」。

上個月就任總統的帕維爾說，北京正在利用這場戰爭來學習，中國每天都在從衝突中吸取教訓，他們密切關注俄羅斯的一舉一動，以及西方的反應。

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