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日本「白兔號」即將降落月球　拚民間登月首例

▲▼日本航太新創公司ispace「白兔-R」M1登月艙（Hakuto-R Mission 1）預計將在日本當地時間4月26日凌晨降落月球。（圖／路透）

▲日本航太新創公司ispace「白兔-R」M1登月艙（Hakuto-R Mission 1）預計將在日本當地時間26日凌晨降落月球。（圖／路透） 

文／中央社

日本航太新創公司ispace「白兔-R」M1登月艙（Hakuto-R Mission 1）預計將在日本當地時間26日凌晨降落月球，倘若登陸成功，將成民間企業登月首例。

路透社報導，M1登月艙去年12月由美國SpaceX公司的獵鷹九號（Falcon-9）火箭搭載，從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空後，預定於日本時間26日凌晨1時40分左右登陸月球。

ispace技術長氏家亮昨天在記者會上說，2.3公尺高的M1登月艙將從目前的位置開始長達1個小時的登陸階段，M1登月艙在月球軌道上、距離月球表面約100公里處，以每小時近6000公里的速度移動。

氏家亮把M1登月艙減速到與月球引力下相對應正確速度的任務，比擬為「在滑雪山邊跳台的邊緣踩下一輛行駛中自行車的剎車」。

目前只有美國、前蘇聯和中國在月球上實現太空船軟著陸，印度和一家以色列私人公司近年來的嘗試都以失敗收場。

在到達位於月球北極附近的盆地冷海（Mare Frigoris）邊緣的登陸點後，M1登月艙將出動由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）、日本知名玩具製造商 TAKARA TOMY及索尼（SONY）等共同開發的兩輪、棒球大小的探測車，以及阿拉伯聯合大公國4輪的拉希德（Rashid）探測車。

M1登月艙還攜帶一個由日本特殊陶業株式會社（NGK）製造的實驗性固態電池以及其他物體，衡量它們在月球的表現。

在訂於2024年執行的第2次任務中，M1登月艙將攜帶ispace本身的探測車，而從2025年開始，ispace將與美國太空實驗室德瑞波（Draper）合作，將美國國家航空暨太空總署（NASA）的酬載帶到月球，目標是在2040年之前建立一個永久的月球殖民地。

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