把握停火72小時！　英國開始「大規模」撤離在蘇丹公民

▲蘇丹境內武裝衝突始於4月15日。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

蘇丹正規軍與準軍事組織「快速武裝部隊」（RSF）內亂衝突至少造成427人死亡。經過數度停火失敗後，交戰各方再次達成協議，同意從當地時間25日起停火72小時。

根據路透社報導，隨著各國在蘇丹展開撤僑行動，英國自25日開始加入大規模撤離公民的行列，而當地也從25日開始宣布停火72小時。英國政府表示，皇家空軍飛機將從蘇丹首都喀土穆郊外的一個機場起飛，並開放持有英國護照者搭機，育有子女的家庭團體、老年人和患有疾病的個人將優先撤離。

▲英國首相蘇納克（Rishi Sunak）宣布大規模撤離在蘇丹的英國公民。（圖／路透）

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在推特發文表示，政府已開始以軍機大規模撤離英國護照持有人，「我向執行這次複雜行動的英國武裝部隊、外交官和邊境部隊工作人員致敬。」英國外交部警告，由於局勢不穩，撤離行動可能隨時發生變化，除非接到撤離通知，否則英國公民不應擅自移動前往機場。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）則表示，當局正在直接聯繫國民並提供離境路線，但無法提供護送人員前往機場。柯維立還說，他已經直接或通過中間人，與蘇丹交戰各方的領導人進行對話，以利撤離，「我們將繼續敦促維持停火。」

此前，英國外交人員與家屬在22日就已經由英國武裝部隊協助撤離，但許多英國公民批評自己被政府「丟包」。而英國政府24日公布數據，估計約有4000名英國公民仍滯留在蘇丹，另有一支英國軍事小組在蘇丹東部針對可能的撤離方案進行偵察。