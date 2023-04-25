乘客占空服員座位趕不走　被警告還不理！機長直接折返開回原地

▲ 乘客與空服員發生爭執，機長決定原機飛回紐瓦克，讓同機旅客十分錯愕。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

美國聯合航空一架從紐澤西紐瓦克飛往以色列特拉維夫的飛機，起飛3小時後因乘客與空服員發生爭執，機長決定原機飛回紐瓦克，讓同機旅客十分錯愕。

《Business Insider》報導，一架飛往以色列的飛機才起飛3小時，就原機返回紐瓦克，目擊者稱，一名以色列男子肖洛米特（Sholomit）在排隊等待使用洗手間時，直接坐在空服人員的位置等待。

空服人員告訴肖洛米特「如果不回到座位上，飛機就會折返」，不過肖洛米特根本不相信空服人員的警告，於是飛機真的就開回原地。聯合航空也證實，航班是因為肖洛米特未遵守規定而折返，他一下機隨即被執法人員帶走。

而機上乘客是看到螢幕上的航班軌跡才知道自己正在回原地的路上，乘客們下機後十分憤怒，其中一名乘客亨特（Jeff Hunt）則透露，他們排了將近4個小時的隊，才從航空公司手上拿到酒店代金券，航空公司則另外安排了新航班，讓乘客再度前往以色列。

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