日本「蘇丹撤僑」還剩1人仍在南部！　政府諾：盡全力協助撤離

▲日本自衛隊派出370人投入蘇丹撤僑行動。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

蘇丹內亂持續升溫，各國政府先後投入撤僑行動，而蘇丹政府與反叛軍再度簽訂協議，允諾自25日起停火72小時，讓各國可以進行撤僑。日本政府更組成370人的特殊部隊投入撤僑行動，截至目前為止已經成功撤離58人，其中包含日本公民與其親屬，不過仍有1名希望撤離的日本公民仍滯留蘇丹南部，日本當局則承諾會盡力協助。

根據《日本新聞網》報導，日本首相岸田文雄表示，政府截至24日為止，已經成功協助所有滯留於首都喀土穆的日本公民與大使館員工撤離蘇丹。此外，有8名日本駐蘇丹大使館的員工在喀土穆北方的空軍基地，透過法國政府的協助，離開蘇丹境內。

▲日本公民成功從蘇丹撤離，抵達吉布地。（圖／達志影像／美聯社）



在此之前，自衛隊已協助日本公民與其家族共45人前往蘇丹東北部，並搭乘C-2運輸機飛往吉布地。日本政府指出，至今已有58人在撤僑行動中成功撤退，其中包含日本公民與其家屬，有部分公民則是透過國際紅十字會的協助撤離。

內閣官房長官松野博一表示，順利撤離至吉布地的日本公民雖然看起來疲倦，不過健康狀況良好，無須擔心。不過至今仍有1名希望撤離蘇丹的日本公民仍然滯留於蘇丹南部，日本政府承諾，將會盡全力支援撤離。

日本自衛隊在此次撤僑行動中，一共派出3架自衛隊飛機前往蘇丹附近國家吉布地，其中包含C130輸送機。吉布地位於非洲東部，日本自2011年起派遣自衛隊部隊駐紮當地，部隊任務主要是負責打擊非洲海域的海盜。自衛隊位於吉布地的基地除了有隊員生活宿舍外，也有場地供運輸機起降。2016年7月南蘇丹爆發戰亂時，就曾有航空自衛隊的運輸機載著4名當地大使館員工前往吉布地。