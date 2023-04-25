兒拿婚紗照哭罵爸爸外遇！　聽到真相「這是你媽」更崩潰

▲兒拿婚紗照哭罵爸爸外遇。（圖／翻攝自TikTok／destiny_orange14）



記者張方瑀／綜合報導

許多人拍攝婚紗照或辦婚禮時，都會是人生最美、最帥的時刻，而婚後卻「幸福肥」身材大走鐘。泰國一名男童看見爸媽年輕時的婚紗照時，就突然放聲痛哭，並質問爸爸為何要外遇，原來是他認不出當年比現在還瘦15公斤的媽媽。

泰國一對夫妻時常在TikTok上分享與孩子的互動影片，擁有超過1萬人追蹤，而日前他們的兒子突然拿著夫妻的婚紗照走出房外，接著就痛哭不止。當爸爸詢問他發生什麼事情時，他就哭著質問爸爸為何要外遇，讓爸爸哭笑不得。

▲媽媽婚前婚後差了15公斤。（圖／翻攝自TikTok／destiny_orange14）



原來照片中的媽媽在婚後發胖，比拍婚紗照的時候還胖了15公斤，加上艷麗的濃妝，讓兒子瞬間認不出來。當爸爸立刻和兒子解釋，照片裡的人是媽媽時，兒子更加崩潰，因為他以為爸爸要他認照片裡的人當媽。

許多網友看到後紛紛留言表示，「孩子，你眼前就是真實的婚姻」、「媽媽才想哭吧」、「我可是比當年胖40公斤」、「我真的笑到哭了」、「孩子真的很愛媽媽呢！」