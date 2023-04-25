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空姐太正！美饒舌歌手「頭等艙內狂自慰」　遭逮竟稱：一周沒做愛

▲▼美國饒舌歌手Desiigner被提出刑事指控，因為他涉嫌在航班飛行途中，多次露下體自慰。（圖／翻攝自IG／lifeofdesiigner）

▲美國饒舌歌手Desiigner被提出刑事指控，坦承在航班飛行途中多次露下體自慰。（圖／翻攝自IG／lifeofdesiigner，下同）

記者張寧倢／編譯

美國嘻哈饒舌歌手Desiigner涉嫌在4月17日國際線航班上露出生殖器，還被一名空服員發現他正在自慰，經兩度勸告後他仍第三度暴露下體，遭到聯邦提出刑事指控。起訴書中提到，Desiigner接受調查時坦承，他向一名很有魅力的空服員展示了自己的「魔法棒」，而會這樣做是因為他已經「一周沒有做愛」。

根據《紐約郵報》報導，以「Panda」一曲走紅的美國25歲饒舌歌手Desiigner（本名Sidney Royel Selby III），於24日被聯邦指控一項輕罪，因為他涉嫌在17日一架達美航空（Delta Air Lines）航班上多次裸露下體。

▲▼美國饒舌歌手Desiigner被提出刑事指控，因為他涉嫌在航班飛行途中，多次露下體自慰。（圖／翻攝自IG／lifeofdesiigner）

▲Desiigner被要求從頭等艙換到機艙後半部座位，但他起身時一罐凡士林掉到飛機走道上。

起訴書中提到，他自日本東京飛往明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）途中，在起飛後60分鐘到90分鐘內先是被一名空服員發現他露出下體，他迅速遮掩起來，只不過才大約5分鐘後，他又被機組人員撞見正在自慰，並再次收到警告不能這樣做，還被告知他即將遭到逮捕。聯邦調查局（FBI）表示，儘管如此，他仍然第三度暴露自己。

FBI指出，當他被要求從頭等艙換座位到飛機後半部時，兩名同行者答應在接下來的航程中看好他，Desiigner本人也向他的保鑣道歉說自己「打擾別人」和「搞砸了」，在被拘捕前還向機組人員道歉。訴狀提到，他從頭等艙座位站起來準備往後走時，「一罐凡士林掉落到走道上。」

▲▼美國饒舌歌手Desiigner被提出刑事指控，因為他涉嫌在航班飛行途中，多次露下體自慰。（圖／翻攝自IG／lifeofdesiigner）

▲Desiigner接受調查時表示，自己大約一周沒有做愛，才會在飛機上做出脫序行為。

訴狀還指出，他與FBI調查人員交談時表示，他在日本「沒有獲得太多」，所以向一名他覺得很有魅力的空服員展示了自己的「魔法棒」，會做出暴露行為「是因為我大約一個星期得到沒有任何東西了」。FBI探員認為，這句話意味著他已經一周沒發生性行為。

當FBI探員問到他是否認為自己的行為影響空服員值勤時，Desiigner竟給出荒謬回答說「我以為我這樣是在鼓勵她繼續努力上班，你知道我的意思吧，繼續奮鬥」，甚至告訴探員他認為整趟飛行過程並未受到影響。

▲▼美國饒舌歌手Desiigner被提出刑事指控，因為他涉嫌在航班飛行途中，多次露下體自慰。（圖／翻攝自IG／lifeofdesiigner）

▲Desiigner事發後自爆有心理健康問題，在東京開演唱會時就曾經出現精神狀況，被送到醫院治療。

Desiigner在20日發布IG限時動態解釋，他對於自己在返美航班上的行為感到「羞愧」，目前正在尋求心理治療，「過去數月以來我一直不太好，一直在努力接受正在發生的情況。」在辦海外演唱會時他一度被送醫治療，當時他精神狀況不佳，醫生為他開藥，也被迫搭機返美。目前Desiigner宣布取消所有演出與待辦行程，呼籲大眾重視心理健康並適時尋求協助。

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