CNN、福斯2大明星主播同天被炒！　外媒揭內幕：讓高層很頭大

▲ 《福斯新聞頻道》主持人卡爾森（左）、《有線電視新聞網》主播勒蒙（右）。（合成圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

《福斯新聞頻道》（Fox News）於美東時間24日宣布解雇旗下明星主持人卡爾森（Tucker Carlson），接著《有線電視新聞網》（CNN）也在同一天裁掉了明星主播勒蒙（Don Lemon）。對此，美媒點出，卡爾森和勒蒙的最大共同點就是他們兩人的言行舉止都極具爭議性，常讓企業高層相當頭大。

據《時代雜誌》（Time）的報導，福斯新聞於美東時間24日發布簡短聲明宣布，53歲黃金時段主持人卡爾森將與這個保守派媒體分道揚鑣，並感謝他長期以來的貢獻，聲明中並未解釋裁員原因，僅提到21日是他最後一次主持。

報導稱，卡爾森是《福斯新聞》黃金時段節目《塔克卡爾森之夜》（TuckerCarlson Tonight）的主持人，吸引右翼觀眾強力支持。作為共和黨政壇關鍵人物，卡爾森經常訪問美國前總統川普，也常因散布假消息、發表充滿種族主義及仇恨言論備受批評，卻也讓節目話題不斷，穩坐全美有線電視收視冠軍寶座。

接著CNN也在同天稍晚宣布與57歲明星主播勒蒙分手，CNN總裁兼執行長李克特（Chris Licht）在內部信件中表示，感謝勒蒙長達17年的服務，但同樣未說明解僱原因。

報導補充，勒蒙是《今晨CNN》（CNNThis Morning）的節目主持人，與哈洛（Poppy Harlow）及明日之星柯林斯（Kaitlan Collins）搭檔主持這檔節目超過半年，在此之前，他主持過CNN黃金時段節目《唐勒蒙之夜》（Don Lemon Tonight）超過8年。

《時代雜誌》指出，考慮到卡爾森和勒蒙幾乎是在同一時間遭到解雇，因此很容易被外界混為一談。不過，這兩位當家主播確實有非常大的共同點，前者在節目中幾乎毫不掩飾他的種族主義、性別歧視、仇外心理、陰謀論，以及對LGBTQ社群的仇視；後者則因仇女言論而聲名狼藉，還多次在錄製節目時「耍大牌」。

例如，卡爾森遭到解雇，據傳就是因為他多次針對支持川普的保守派律師鮑爾（SidneyPowell）發表「婊子」（cunt）等粗俗評論。且卡爾森還是陰謀論及「讓美國再次偉大」（Make America Great Again， MAGA）團體的重要推手，他多次質疑2020總統大選結果的合法性，還在疫情期間不斷宣揚新冠疫苗的陰謀論。不過近期外洩的談話卻顯示，卡爾森其實「非常」厭惡川普，甚至還痛批他當總統時是一場「災難」。

而CNN主播勒蒙被裁，據傳是因為他在節目中「愛耍大牌」，包括因為不爽和另外2名主播搭檔而缺席《今晨CNN》的節目排練；或是在被告知不能於跨年夜轉播節目上喝酒後，直接崩潰給老闆看。

而他最經典的仇女言論莫過於狠酸51歲共和黨籍前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）「早已過了巔峰期」，甚至還表示女性「只有在20、30多歲、甚至40歲多歲左右才算巔峰」，此話一出不但令2名搭檔的女主播相當厭惡，還引發外界強力抨擊。爭議言論後，CNN總裁李克特致函內部員工，強調勒蒙的評論「不可接受」，但已和他進行坦率溝通，勒蒙也已道歉，還會參與內部訓練。

勒蒙24日也針對解雇消息在推特發文表示相當「震驚」，稱是當天透過經紀人才知道被炒，還批評CNN高層沒有按照禮儀親自通知他。而CNN則反駁他的說法，直指高層其實曾邀請他面談，但勒蒙卻自己擅自發布推文。

延伸閱讀

▸ 聽著受困員工聲音越來越弱... 聯華食品奪7命消防點出「逃生最致命錯誤」

▸ 凌晨發生特大「地磁暴」 新疆出現璀璨極光奇景

▸ 聯華食品彰化廠大火悲劇 總統府：全力救助