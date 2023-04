愛犬反常狂聞路人！替洗腎主人找到完美捐贈者　機率2200萬分之一

▲露西(左)因為愛犬找到完美配對的腎臟捐贈者凱蒂(右)。(圖/翻攝臉書Lucy Humphrey,下同。)



記者吳美依/綜合報導

英國一名女子長期洗腎,多年來都在等待器官移植。她有一天帶著愛犬在海灘散步,狗狗卻反常地不斷靠近嗅聞另一名陌生女子,怎麼樣也叫不回來。露西趕緊上前道歉,卻和對方相談甚歡,並且發現此人正是完美配對的腎臟捐贈者,最終在狗狗「牽線」之下重獲新生。醫師依據病情估計,露西找到配對者的機率僅2200萬分之一。

BBC等外媒報導,44歲的露西(Lucy Humphrey)罹患狼瘡已經15年,由於病情惡化引發狼瘡性腎炎,因此必須洗腎治療,但幾年前就被醫師告知,如果沒有機會換腎,可能只剩下5年左右壽命。

這一天,露西和49歲男友辛尼(Cenydd Owen)前往威爾斯南部巴里島(Barry Island)海灘共度周末,並且帶著2隻杜賓犬同行,「印地」的反常表現卻讓她認識了40歲的凱蒂(Katie James),從此改變一生。

露西受訪時回憶,「印地一直走向這個遠在100碼(約91公尺)之外的女人,我們叫牠回來,但牠就是不放過她。」沒想到對方也是愛狗人士,所以當時非常開心,還邀請情侶一起烤肉。凱蒂熱情提議小酌幾杯,這才得知露西不能喝酒,因為病情關係正在等待腎臟捐贈,她一聽到立刻震驚大喊,「太瘋狂了,我才剛登上腎臟捐贈者名單。」

露西和凱蒂交換聯絡方式,並前往醫療院所進行檢測,結果證明2人竟是「完美配對」,2022年10月3日在威爾斯大學醫院接受手術,而且非常成功。

露西如今完全康復,不僅能夠再度享受生活,甚至還能偶爾小酌。她形容凱蒂是一個「了不起且無私的人」,自己永遠感激不盡,「這是一個奇蹟。如果印地沒有在海灘上嗅出凱蒂的氣味,我可能永遠找不到我的完美配對者。我認為,牠的狗狗本能告訴牠,凱蒂是一個溫暖、善良且慷慨的人,非常樂意幫助我。」

凱蒂也謙虛地說,「我真的覺得能夠認識露西很幸運,對我來說它(捐腎)沒有任何負面影響,這是我做過最棒的事,我為自己驕傲,我的家人也為我驕傲。」

狼瘡(lupus)也被稱為全身性紅斑狼瘡,是一種自體免疫性疾病,身體免疫系統攻擊自己的組織和器官,引發發炎反應,可能影響皮膚、關節、心肺、腎臟等多種器官。若腎臟損傷及功能障礙惡化,則有機率發展為狼瘡性腎炎(lupus nephritis),嚴重到一定程度時可能需要洗腎治療。

'My dog found me a kidney donor'



A day at the beach that would save Lucy Humphrey's lifehttps://t.co/67WXFy9yv7 pic.twitter.com/ZP7xYpBaMs