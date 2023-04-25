6頭牛詭遭「割舌分屍」死狀悽慘　現場竟然0血跡！美牧場主嚇壞

▲德州長角牛（Texas Longhorn）。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國德州發生詭異事件，中東部地區3個郡陸續有6頭牛被發現慘遭肢解死亡。最奇怪的是，牠們的舌頭都被「完整割除」，現場卻絲毫沒有留下血跡或掙扎證據，甚至找不到腳印及輪胎痕跡。

CBS、NBC等外媒引述麥迪遜郡（Madison County）警方說法報導，一名牧場女主人通報，她的一頭6歲長角牛（longhorn-cross cow）遭肢解死亡，舌頭割掉卻「沒有滲出血液」，牛嘴一側皮膚也被「筆直、俐落且顯然很精準地」切除。

麥迪遜警方調查後發現，還有另外5頭牛也淪落同樣可憐的處境，每頭牛都來自不同的牧場或牛群，而且全部陳屍在州內公路沿線的布拉索斯郡（Brazos）及羅伯森郡（Robertson）路段。牠們下顎附近都有精準割痕，其中2頭牛的肛門及外生殖器也被相同俐落的刀法移除，留下圓形切口。

警方透露，6頭牛的確切死因尚不清楚，死後也沒有被其他動物吃掉遺體。他們指出，美國發生「多起類似事件」，當局正在全力緝凶，並與其他執法部門合作以獲得更多資訊，也呼籲任何掌握線索的民眾挺身而出。

《美聯社》報導，此類離奇死亡事件總會引發各種臆測與陰謀論，包括食腐昆蟲、外星人及邪教祭祀等。2019年，俄勒岡州5頭公牛離奇死亡，舌頭與生殖器也被切除，目前尚不清楚此案是否偵破。但一名聯邦調查局（FBI）探員調查早年某一波印地安領地牛隻神秘死亡案後認為，除了常見掠食動物以外，沒有證據指向其他可能性。