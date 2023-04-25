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尪買刮刮樂當禮物　人妻刮出「1千萬最大獎」嚇壞：最棒生日禮

▲▼彩券,刮刮樂,樂透,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子送彩券給老婆當禮物，結果刮出大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州一名男子因為妻子什麼都不缺，所以決定購買彩券當作生日禮物，沒想到花費100美元（約台幣3,071元）買的刮刮樂，竟然刮出50萬美元（約台幣1,535萬元）大獎，被老婆稱讚是收過最棒的禮物。

居住在路易維爾市(Louisville)的中獎男子表示，因為他實在不知道要送老婆什麼生日禮物，所以才想到送彩券給對方，「對於一個什麼都不缺的人，真的很難幫她買禮物，所以我決定花個100元買彩券給她」。

男子18日前往常去商店購買彩券，除了自己挑選，也請朋友挑了幾張，回到家後他把生日賀卡和彩券一起交給老婆，沒想到老婆刮了以後立刻跑到客廳質問他，「我拜託你不要和我開玩笑」，他疑惑回問「什麼」，才發現老婆刮中最大獎美元50萬元。

男子後來前往彩券公司領獎，扣稅後成功領回美元35萬6000美元獎金（約台幣1,094萬元），表示這是老婆度過最開心的生日，「這種事不論發生在哪一天都是奇蹟，更何況那天是她生日，真的是太不可思議了」。

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