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孩子不像他！人夫堅持驗DNA　結果沒綠「12年婚姻卻毀了」

▲▼ 痛苦,煩惱,焦慮,焦躁,難過,憂鬱。（圖／CFP）

▲外國一名男子發文表示，他因為DNA親子鑑定毀掉12年婚姻。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

一名外國男子在網路論壇Reddit發文訴苦，他宣稱次子跟自己長得一點也不像，因此多年來都懷疑這小孩不是親生骨肉。他堅持做了DNA鑑定，結果證明父子倆確實有血緣關係，終於鬆了一口氣，結婚12年的妻子卻氣炸提出離婚，「全都是因為親子鑑定」。

男子跟老婆生下3個孩子，老大和么子都跟他長得很像，但「我一直有揮之不去的感受，感覺我們的第二個孩子不是我的」，儘管家族老照片可以證明，次子確實長得很像妻子的祖父，「但他就是沒有任何我家族的特徵，看起來和家族裡的任何人都不一樣。」

男子寫道，「我決定要做個親子鑑定，讓自己放心。如果她沒有什麼好隱瞞的，應該不會有什麼問題。」他看到鑑定結果後非常開心，「我覺得一切都很好，我的內心獲得平靜」，但妻子卻氣得帶孩子回娘家住，並且認真考慮離婚。

根據文章描述，妻子非常不滿被懷疑出軌，也指出丈夫多年來「偏心」不疼愛次子。男子寫道，「她對於我懷疑她的忠誠感到憤怒，還說永遠不會原諒我讓我們兒子經歷的一切，也就是懷疑自己在家裡的地位」，「我沒有意識到我對待他如此不同，但顯然這很明顯…以至於他問我為什麼會恨他。」

儘管如此，男子似乎仍然搞不懂，為什麼「只因為親子鑑定」就讓太太心死離開，孩子們再也不跟自己說話。網友們看到這篇奇文紛紛留言，「說實話，這傢伙聽起來爛透了。祝她好運」、「他寫得越多，我越覺得他妻子離開他、他小孩恨他，不只是因為DNA鑑定」、「比較像『全都是因為丈夫是個十足的蠢蛋』吧？」

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