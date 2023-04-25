她住Airbnb狂歡整晚！隔天驚覺「插座藏針孔」　淋浴畫面全被偷拍

記者張寧倢／編譯

加拿大一名女子為了幫好朋友慶生，在Airbnb短租平台上訂房，並和14名友人一同入住狂歡整晚，但到了隔天其中一人卻說自己不舒服，感覺房間裡好像有偷拍鏡頭，在屋內各處搜查一輪後竟然真的在一個故障插座內部，發現了針孔攝影機，而且角度正對著淋浴間。

▲加拿大女子肯妮蒂（Kennedy）和好友入住Airbnb租屋處，發現插座孔裡被人安裝偷拍攝影機。（圖／翻攝自TikTok／kennedyallegedly，下同）

根據每日星報報導，來自加拿大的肯妮蒂（Kennedy）上周在TikTok發布影片警告網友，務必經常檢查Airbnb租屋處內部是否有攝影鏡頭，並且一定要聽從那些「個性超級多疑的朋友」所說的話。因為肯妮蒂說，先前她和14名友人透過Airbnb訂房，大家相聚歡慶好友的30歲生日，但入住第二天就發現被偷拍。

肯妮蒂表示，當時其中一名友人說自己感覺不太舒服，總覺得房子裡有攝影機，原本肯妮蒂聽了認為只是個「過於戲劇化的想法」不予理會，沒想到這名友人獨自拿著手電筒搜查了一圈，「她找遍了每一個蓮蓬頭，所有相框、門把，在房子裡的每個地方找相機，然後她在浴室裡頭找到了一個。」

影片中，肯妮蒂指著背景畫面的電源插座說，這個插座碰巧正對著淋浴間，而且插座壞了，沒辦法插進任何插頭，上方插座孔看起來很正常，但下方的插座孔裡頭仔細看就能發現藏著一個鏡頭，「我們嚇壞了，所以報了警。」

▲肯妮蒂與友人發現偷拍鏡頭後被嚇壞，只好報警處理。

肯妮蒂透露，自己前一天晚上在浴室做了難以入眼的糟糕事，就她個人而言，感到非常尷尬。肯妮蒂一行人退房後，警方搜查了屋內，取回偷拍攝影機，並送交分析，但她們住在那裡一整晚，包含淋浴等行為的畫面都被拍下來了。