巴西爽男擁6妻！厭倦分房「砸300萬訂製6m大床」　親曝性事秘辛

▲巴西網紅亞瑟因曾娶了9名妻子爆紅，現在他則有6名妻子。（圖／翻攝自IG／arthurourso，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

巴西網紅亞瑟（Arthur O Urso）因為娶了9名妻子爆紅，儘管有其中4人在去年跟他「離婚」，但近來又有另一名女子加入，也讓屋子的空間出現問題。亞瑟說，他厭倦了每天在不同的雙人床上睡覺，所以決定砸8萬英鎊（約台幣313萬元）打造一張6公尺長的大床，讓所有人每天都能睡一起。

O brasileiro já havia dado o que falar ao revelar detalhes da relação poligâmica#ArthurUrso #Poligamia #Esposas #Camahttps://t.co/jFkToEC1po — Diário de S. Paulo (@DiarioSP) April 21, 2023

根據《鏡報》報導，亞瑟2021年11月因擁有了9名妻子一夕爆紅，他強調，自己是經過正宮盧瓦娜（Luana Kazaki）同意後，才迎娶另外8名辣妹，而此舉是為了宣揚戀愛自由、抗議一夫一妻制。不過有4名妻子在去年決定和亞瑟離婚，而今年他又再娶了一名，如今的他總共有6名妻子。

亞瑟說，因為家裡人太多，所以他有時必須睡在單人沙發或地板上，將床位留給妻子們，或是每天在不同的床上睡覺，這讓他感到非常疲倦，所以決定砸8萬英鎊打造一張6公尺長的大床，「這讓我跟妻子們的生活更輕鬆。」

據了解，這張床總共花了15個月的時間組裝訂製，用了12個團隊一起設計，花費了950個螺絲釘才將它固定完成。

亞瑟2021年在聖保羅某天主教堂和妻子們舉辦婚禮，但這其實並無法律效力，而自從亞瑟公開他的婚姻關係後，就以在OnlyFans發布他和妻子們的相處、性技巧來賺錢，每個月收入可達至少5萬英鎊（約台幣196萬元）。

亞瑟說，婚姻最困難的就是平衡妻子們的做愛時間，有段時間他甚至利用預約制來安排，「有時候我會一邊和這個妻子做愛，一邊想著另一個妻子。」他也坦承，自己並沒有偏心最愛哪位妻子，「我們讓一切自然而然地發生。」