「友台」加州副州長康伊蓮　宣布競選下屆州長

▲加州副州長康伊蓮(Eleni Kounalakis)。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者張欣瑜舊金山24日專電

加州副州長康伊蓮今天宣布競選2026年州長,接替現任州長紐松職務。康伊蓮與台灣友好,4月初總統蔡英文過境洛杉磯,她特別出席僑宴並於致詞時表示,加州和台灣共享自由甜美空氣。

加州副州長康伊蓮(Eleni Kounalakis)於推特放上競選公告,正式宣布角逐下屆加州州長。她推文表示,「我將盡其所能奮戰,確保加州每一位人民,都有機會和我一樣追尋加州夢」。

57歲的康伊蓮為希臘移民第二代,從政之前,她曾在其家族經營的建設開發公司工作,並擔任過企業總裁,政商人脈豐富。

康伊蓮2018年當選加州副州長,是加州第一位女性副州長。當時競選,康伊蓮走遍加州58個郡,深入民間的方式獲得選民支持認同。

若順利當選州長,康伊蓮將再寫歷史,成為加州歷史上首位女州長。

Today I'm launching my campaign to become the next Governor of the great state of CA.



My family & I owe everything to our state. I will fight fiercely to make sure EVERY Californian has the chance to walk the path of the CA dream just like I have. Join us https://t.co/GsduKIRPpf pic.twitter.com/amb5pwxOKo