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跨性別網紅業配鬧大　百威啤酒2名高管「被迫休假」職務遭人頂替

▲▼美國26歲的跨性別網紅Dylan Mulvaney接商配，引發保守人士抵制百威淡啤（Bud Light）。（圖／翻攝自IG／dylanmulvaney）

▲美國跨性別網紅Dylan Mulvaney接業配，引發保守人士抵制百威淡啤（Bud Light）。（圖／翻攝自IG／dylanmulvaney）

記者張寧倢／綜合外電報導

百威淡啤（Bud Light）日前找來26歲跨性別網紅Dylan Mulvaney業配，引發保守派人士與部分消費者的廣泛抵制，百威母公司「安海斯-布希」（Anheuser-Busch）被推上輿論的風口浪尖，公司兩位行銷高級主管已被迫休假，暫時離開崗位。

據福斯新聞（Fox News）報導，美國啤酒業巨頭安海斯-布希與跨性別網紅合作引發爭議後，旗下品牌百威淡啤的行銷副總裁Alissa Heinerscheid上周決定休假，改由百威啤酒（Budweiser）全球副總裁Todd Allen接替她的職務。另外，安海斯-布希公司負責監督主流品牌行銷的副總裁Daniel Blake也在23日決定休假，但尚未宣布接替人選。

安海斯-布希公司發言人在一封電子郵件中向《華爾街日報》表示，「有鑒於目前情況，Alissa決定休假，我們對此表示支持…Daniel也決定休假。」然而，知情人士告訴《華爾街日報》，兩名高管請假的決定並非出於自願。

▲▼美國26歲的跨性別網紅Dylan Mulvaney接商配，引發保守人士抵制百威淡啤（Bud Light）。（圖／翻攝自IG／dylanmulvaney）

▲Dylan Mulvaney與百威淡啤的合作，一度引發母公司安海斯-布希股價下跌。（圖／翻攝自IG／dylanmulvaney）

跨性別網紅Dylan Mulvaney於4月初成為百威淡啤品牌代言人，並在IG幫忙宣傳「瘋狂三月籃球賽」活動。她在影片中喝著啤酒，還展示了廠商所贈的一罐印有她肖像的百威淡啤，以慶祝她記錄自己成為跨性別女性第一年的「少女時期365天」計畫達成里程碑。

然而，這項合作引發廣泛爭議，包含嘻哈歌手Kid Rock、鄉村歌手Travis Tritt、共和黨眾議員Dan Crenshaw與Marjorie Taylor Greene、密蘇里州共和黨州議員Nick Schroer，甚至是前總統川普之子小唐納（Donald Trump Jr.）等意見領袖都呼籲抵制百威淡啤。許多保守派網路言論更要求安海斯-布希解雇行銷高層，還指名道姓稱Alissa Heinerscheid應該被開除，如今她與主管都已被迫休假。

►「跨性別網紅」業配喝一口　百威啤酒母公司市值蒸發1600億

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