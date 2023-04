跨性別網紅業配鬧大　百威啤酒2名高管「被迫休假」職務遭人頂替

▲美國跨性別網紅Dylan Mulvaney接業配,引發保守人士抵制百威淡啤(Bud Light)。(圖/翻攝自IG/dylanmulvaney)

記者張寧倢/綜合外電報導

百威淡啤(Bud Light)日前找來26歲跨性別網紅Dylan Mulvaney業配,引發保守派人士與部分消費者的廣泛抵制,百威母公司「安海斯-布希」(Anheuser-Busch)被推上輿論的風口浪尖,公司兩位行銷高級主管已被迫休假,暫時離開崗位。

據福斯新聞(Fox News)報導,美國啤酒業巨頭安海斯-布希與跨性別網紅合作引發爭議後,旗下品牌百威淡啤的行銷副總裁Alissa Heinerscheid上周決定休假,改由百威啤酒(Budweiser)全球副總裁Todd Allen接替她的職務。另外,安海斯-布希公司負責監督主流品牌行銷的副總裁Daniel Blake也在23日決定休假,但尚未宣布接替人選。

安海斯-布希公司發言人在一封電子郵件中向《華爾街日報》表示,「有鑒於目前情況,Alissa決定休假,我們對此表示支持…Daniel也決定休假。」然而,知情人士告訴《華爾街日報》,兩名高管請假的決定並非出於自願。

▲Dylan Mulvaney與百威淡啤的合作,一度引發母公司安海斯-布希股價下跌。(圖/翻攝自IG/dylanmulvaney)

跨性別網紅Dylan Mulvaney於4月初成為百威淡啤品牌代言人,並在IG幫忙宣傳「瘋狂三月籃球賽」活動。她在影片中喝著啤酒,還展示了廠商所贈的一罐印有她肖像的百威淡啤,以慶祝她記錄自己成為跨性別女性第一年的「少女時期365天」計畫達成里程碑。

然而,這項合作引發廣泛爭議,包含嘻哈歌手Kid Rock、鄉村歌手Travis Tritt、共和黨眾議員Dan Crenshaw與Marjorie Taylor Greene、密蘇里州共和黨州議員Nick Schroer,甚至是前總統川普之子小唐納(Donald Trump Jr.)等意見領袖都呼籲抵制百威淡啤。許多保守派網路言論更要求安海斯-布希解雇行銷高層,還指名道姓稱Alissa Heinerscheid應該被開除,如今她與主管都已被迫休假。

If I was controlling Bud Light I would be going scorched earth over this. Not only would I fire woke 39-year-old marketing VP Alissa Heinerscheid but I would fire anyone involved in hiring her in the first place. I would also get rid of EVERYBODY that green-lighted this move.… pic.twitter.com/xSFAaOtjtx