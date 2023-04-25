加拿大演員想變成BTS智旻　赴南韓整形12次「整到死」！得年22歲

▲加拿大22歲演員科魯奇（左）為了整成南韓偶像BTS成員智旻（右）的長相，動了12次整形手術，引發手術併發症身亡。（圖／翻攝自推特、IG）

記者張寧倢／綜合外電報導

加拿大男演員科魯奇（Saint Von Colucci）為了長得更像南韓偶像天團防彈少年團（BTS）的成員智旻（Jimin），不惜花費22萬美元（約新台幣670萬元），動了12次整形手術。據美國娛樂媒體TMZ報導，科魯奇23日在南韓一家整形醫院因手術併發症去世，得年22歲。

▲年僅22歲的科魯奇23日在南韓一家整形醫院身亡。（圖／翻攝自推特）

根據TMZ、PageSix等美國八卦媒體報導，科魯奇的宣傳公關布萊克（Eric Blake）24日向媒體透露，科魯奇去年11月為了擁有「V字尖下巴」決定在下頷部位植入填充物，後續引發感染，22日他前往南韓一家醫院接受手術移除填充物，怎料手術失敗，被迫插管治療，令人遺憾的是，幾個小時後科魯奇仍於23日凌晨因手術併發症逝世，得年22歲。

▲防彈少年團（BTS）成員智旻（Jimin）在全球擁有高人氣。（圖／翻攝自IG／j.m）

出生於魁北克省的科魯奇2015年就以演員和商業模特兒的身分，首次進軍加拿大娛樂圈，直到2019年他為了前往「KPOP聖地」發展而移居南韓，隨後成為一名練習生，除了拍戲也嘗試音樂創作。

布萊克解釋，科魯奇對自己的外貌很沒自信，認為是因為「西方人」長相受到歧視，也因此很難通過選角，去年科魯奇為了在8集短篇韓劇《美麗的謊言》（예쁜 거짓말，Pretty Lies）中飾演Jimin一角，他決定要以BTS成員智旻為範本，將臉部大整形。

布萊克向媒體表示，科魯奇在過去12個月內，動了臉部拉提、隆鼻、眼部和眉毛拉提、嘴脣縮小術與墊下巴等12項手術，花費高達22萬美元。而上述短劇已於2022年6月到12月拍攝完成，預計在今年10月於美國一家主要的網路串流平台播出。布萊克說，「他非常、非常期待（播出），也為此付出很大的努力。」

▼科魯奇整形前後模樣相差頗大。