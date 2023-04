加拿大演員想變成BTS智旻　赴南韓整形12次「整到死」！得年22歲

▲加拿大22歲演員科魯奇(左)為了整成南韓偶像BTS成員智旻(右)的長相,動了12次整形手術,引發手術併發症身亡。(圖/翻攝自推特、IG)

記者張寧倢/綜合外電報導

加拿大男演員科魯奇(Saint Von Colucci)為了長得更像南韓偶像天團防彈少年團(BTS)的成員智旻(Jimin),不惜花費22萬美元(約新台幣670萬元),動了12次整形手術。據美國娛樂媒體TMZ報導,科魯奇23日在南韓一家整形醫院因手術併發症去世,得年22歲。

▲年僅22歲的科魯奇23日在南韓一家整形醫院身亡。(圖/翻攝自推特)

根據TMZ、PageSix等美國八卦媒體報導,科魯奇的宣傳公關布萊克(Eric Blake)24日向媒體透露,科魯奇去年11月為了擁有「V字尖下巴」決定在下頷部位植入填充物,後續引發感染,22日他前往南韓一家醫院接受手術移除填充物,怎料手術失敗,被迫插管治療,令人遺憾的是,幾個小時後科魯奇仍於23日凌晨因手術併發症逝世,得年22歲。

▲防彈少年團(BTS)成員智旻(Jimin)在全球擁有高人氣。(圖/翻攝自IG/j.m)

出生於魁北克省的科魯奇2015年就以演員和商業模特兒的身分,首次進軍加拿大娛樂圈,直到2019年他為了前往「KPOP聖地」發展而移居南韓,隨後成為一名練習生,除了拍戲也嘗試音樂創作。

布萊克解釋,科魯奇對自己的外貌很沒自信,認為是因為「西方人」長相受到歧視,也因此很難通過選角,去年科魯奇為了在8集短篇韓劇《美麗的謊言》(예쁜 거짓말,Pretty Lies)中飾演Jimin一角,他決定要以BTS成員智旻為範本,將臉部大整形。

布萊克向媒體表示,科魯奇在過去12個月內,動了臉部拉提、隆鼻、眼部和眉毛拉提、嘴脣縮小術與墊下巴等12項手術,花費高達22萬美元。而上述短劇已於2022年6月到12月拍攝完成,預計在今年10月於美國一家主要的網路串流平台播出。布萊克說,「他非常、非常期待(播出),也為此付出很大的努力。」

▼科魯奇整形前後模樣相差頗大。

Canadian actor Saint Von Colucci is dead after dropping $220,000 for a dozen cosmetic surgeries so he could look like BTS star Jimin pic.twitter.com/lSlUE7dCya