海地幫派份子被私刑「活活打死放火燒」　逾10人曝屍街頭

▲海地居民圍觀疑似幫派份子被私刑焚燒的遺體。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合外電報導

海地警方24日表示，首都太子港（Port-au-Prince）至少10名疑似幫派份子被民眾私刑並焚屍。《路透社》及社群媒體流傳影像顯示，多具遺體堆疊在馬路中央，屍身上還有燃燒輪胎等物體，大量居民圍觀時憤怒叫喊，其中一人手持鈍器持續毆打死者。

海地警方表示，當日稍早他們以搜查違禁品為由攔查一輛小巴士並沒收武器，後來幫派成員卻「不幸地被民眾私刑」。發言人德羅斯（Gary Desrosiers）表示，民眾的憤怒是可以理解的，「但我們正在尋求的合作，必須在無暴力的情況下完成。」他透露，犯罪集團Ti Makak首腦佩蒂索姆（Carlo Petithomme）已經死亡，但未透露細節。

另據《美聯社》報導，海地民眾前往交通檢查哨站，不知道透過何種方式，把幫派份子從警方拘留處拖出來。現場記者看見街上有13具遺體被燃燒。

自2021年前海地總統摩依士（Jovenel Moise）遭暗殺身亡後，當地幫派勢力持續壯大，該國大部分地區陷入無政府狀態。犯罪集團控制首都太子港80%都會區域，約200名幫派份子逍遙法外。當局及聯合國（UN）高級官員都呼籲國際勢力支持海地警方努力打擊犯罪。

最近幾個月，海地安全局勢進一步惡化，警方與幫派的槍戰已經成為日常，血腥的地盤爭奪戰導致數百人死亡、上千人流離失所，24日私刑發生之前已經發生長達數日的警匪衝突。