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下機忙自拍！印度財務總監遭「直升機旋翼斬首」當場慘死

印度一名政府官員自拍時不慎被直升機的旋翼斬死。（圖／翻攝自推特）

▲所屬單位的人員、警方、地方官員均趕到現場。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

印度北阿坎德邦（Úttarakhaṇḍa）23日發生「直升機斬首」的驚悚事故。一名當地政府官員在停機坪自拍時，不慎誤入尾槳旋翼的運作範圍，導致頭顱被旋翼擊中，當場慘死。

綜合外媒報導，該邦的民航發展局財務總監賽尼（Jitendra Kumar Saini）於當地時間下午2點15分左右，搭乘直升機降落在卡達爾納特（Kedarnath Dham），但賽尼下機自拍時沒注意到直升機旋翼還在運作，導致頭部被旋翼擊中，當場死亡。當地警方、官員事發後都趕抵現場瞭解狀況，警方則朝意外方向調查。

據悉，卡達爾納特在本月25日及26日將進行宗教祭典，目前已有多達160萬名朝聖者報名參加。而這起意外事故除掀起當地民眾譁然，政府部門也對此進行相關檢討，避免類似慘劇再次發生。

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