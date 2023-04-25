朝聖！Google Map「歪香菇裸男」又來了　現身撒哈拉沙漠

▲Google街景名人「歪香菇老外」這次出現在撒哈拉沙漠。（翻攝自Google Maps、維基百科Wonker）

圖、文／鏡週刊

谷歌地圖（Google Maps）的街景功能相當實用，但時不時會被網友發現奇特的畫面引人朝聖，曾在2019年、2021年、2022年分別全裸現身土耳其、日本環球影城及亞馬遜雨林的「光溜溜歪香菇老外」，近日又被發現出現在撒哈拉沙漠，一樣的全裸燦笑讓網友直呼「又是你！！」

我國極地超馬好手陳彥博目前正在摩洛哥進行撒哈拉沙漠250公里超級馬拉松賽事，一名網友就在臉書社團「爆廢公社」分享，他因為陳彥博要參加比賽，就在谷歌搜尋撒哈拉沙漠，「居然是個歪香菇的照片？」實際查看谷歌地圖，可以發現撒哈拉沙漠的街景真的出現那熟悉的身影，露出一樣的燦笑及招牌「光溜溜歪香菇」，直到本文截稿前都還未被下架。

不少網友紛紛前往朝聖，「怎麼感覺到處都有他」「笑死，又是你，每次都是你」「又是辣個男人」「會不會辣個男人其實是全球google街景人員」「歪香菇又出沒了」「他是立志征服全世界嗎」「10根香蕉9根歪」「他怎麼無所不在啊」。

據了解，該名「歪香菇」名為凱文（Kevin），2019年被網友發現出現在土耳其巴特曼、2021年在日本環球影城，當時都引起一陣討論，直到2022年因亞馬遜雨林與女伴激戰的環景照片讓他爆紅，更被起底他早就現蹤世界各地知名景點，如中國萬里長城、香港、美國拉斯維加斯等，環遊世界。

更多鏡週刊報導

Google裸男「環遊世界」露招牌燦笑現身香港 網喊：Kevin無所不在

男子窗邊「快活」竟登谷歌地圖 網友：是我就提告

Google地圖驚見天菜妹 「身材超火辣」網爆料：都在這登船