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新北槍擊又有藏鏡人？　扯出弘仁「台日混血要角」

▲▼ 新北市土城區四川路7號今（20）日上午發生槍擊案件。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲新北市土城區四川路20日上午發生槍擊案件。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者陳以昇、崔子柔／綜合報導

新北市17歲劉姓少年20日上午在土城當鋪開51槍，引起各界關注，而警方追查發現，疑似是17歲少年「阿翔」欠當鋪2百萬元，後投靠弘仁會擔任車手，又多次吞水錢被抓到，才演變成雙方開槍示威局面。傳聞近日被移送的「飯窪大輔」也與此事有關，不過警方指出，目前無證據顯示有相關。

雙北市接連發生重大槍擊案，與弘仁會、華山幫衝突相關。弘仁會10日派15歲朱姓少年到華山幫的當鋪開3槍，華山幫19日派17歲吳姓少年朝弘仁會的Alphard開槍反擊，雙方互相追逐前後開了13槍。

▲▼ 新北當鋪槍擊，警再逮3嫌到案 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲15歲朱姓槍手22日落網。（圖／記者戴上容翻攝）

17歲劉姓少年20日用改造衝鋒槍到土城當鋪，連開51槍自行投案，並自稱是「明仁會」幫眾，又企圖誤導警方朝「毒品」、「贓款」方向偵辦。

不過警方追查發現，起因是「阿翔」欠當鋪數十萬元，加上利息後變成2百萬元，為了還款才投靠弘仁會當詐騙取款車手，但把錢吞進口袋被抓到，弘仁會認為阿翔是華山幫派來臥底當奸細，雙方才越吵越兇演變成互相開槍。

根據《聯合報》報導，弘仁會三蘆要角台日混血「飯窪大輔」，曾向想離開的3名小弟收取高額退會費，3人繳不出遭毆打，警方近日依違反組織犯罪防制條例、強盜、妨害自由、傷害等罪，將飯窪大輔及9名幫眾移送。昨日傳出飯窪大輔與槍擊事件也有關聯，不過警方表示，目前無證據顯示有相關。

 

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