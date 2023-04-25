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蘇丹內亂！歐盟撤逾千公民　法國關閉大使館

▲法國總統馬克宏23日證實，法國空軍的一架飛機已飛抵吉布地，從蘇丹接回法國與其他國家的撤離人員。（圖／路透）

▲法國空軍一架飛機已飛抵吉布地，從蘇丹接回法國與其他國家的撤離人員。（圖／路透）

文／中央社盧森堡24日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表波瑞爾今天表示，超過1000名歐盟公民上週末撤離陷入內亂的蘇丹。波瑞爾特別感謝法國襄助，法國則於今天宣布關閉駐蘇丹大使館。

法新社報導，波瑞爾（Josep Borrell）告訴記者，「這是一場複雜且成功的行動」，且歐盟駐蘇丹首都喀土穆（Khartoum）使團已撤走21名外交官，歐盟大使則從喀土穆遷往蘇丹其他地方。

波瑞爾還說：「我要特別感謝法國把我們的人帶出來。我也想感謝多國合力撤出自家國民，也盡己之力帶走所有公民。」

法國今天則宣布將關閉在蘇丹的大使館。根據法國外交部，法國在喀土穆的使團駐所將關閉「至另行通知為止」，且不再充當外國人試圖離開蘇丹時的集合點。

另據路透社報導，瑞士外交部也於推特寫道，基於蘇丹當前局勢，瑞士已關閉駐喀土穆的大使館，並撤離職員及其家屬。

一名歐盟官員21日告訴法新社，據估計，喀土穆約有1500名歐盟公民。

蘇丹政府軍與準軍事部隊自4月15日起在喀土穆街頭發生激烈巷戰，留下焦黑的戰車、毀損的建物，以及慘遭洗劫的商店。

根據聯合國（UN）數據，超過420人死於這場內亂，數以千計的人受傷，令人擔心這個貧窮國家的動盪局勢將擴大，並出現人道災難。

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