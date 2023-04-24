瓜地馬拉官員：不要求台灣送錢，也不會像宏國欠債

▲總統蔡英文出訪瓜地馬拉。（圖／政治中心攝）

文／中央社

瓜地馬拉訪團今天抵台，瓜地馬拉高層經貿官員接受路透社訪問時表示，瓜地馬拉不會要求台灣送錢，也不會像宏都拉斯一樣欠債，而是會尋求台灣展開長期投資與貿易。

宏都拉斯上個月向台灣索討近25億美元天價援助，不待台灣回覆，宏國總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）就宣布擬與中國建交，並於3月底與台灣斷交。台灣目前剩下13個邦交國，瓜地馬拉為其中之一。

瓜地馬拉經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）在台北舉辦的投資說明會上告訴路透社，他的國家和台灣之間沒有債務問題，但確實希望擁有更平衡的貿易關係，因為瓜地馬拉目前與台灣是貿易逆差。

他說：「我們希望有更平衡的貿易，因此正在招攬更多台灣企業前往瓜地馬拉投資，擴展兩國合作。雙方一直以來維持很好的盟邦關係。」

▲蔡英文出訪瓜地馬拉。（圖／記者陳家祥攝）



總統蔡英文本月稍早曾訪問瓜地馬拉，羅薩雷斯此行陪同瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）訪台。

被問到瓜地馬拉是否和宏都拉斯一樣，向台灣索討數十億美元援助，瓜國中央銀行總裁龔薩雷茲（Alvaro González Ricci）回答：「不會這樣。」

他說：「我認為我們可以向台灣要求（東西），但不會要求送錢（free money）。例如，他們或許可以投資瓜地馬拉的一些債券，尋找可以持續25、30年的計畫，而不只是捐錢給短期的特定計畫。」

至於中國當局批評賈麥岱訪台是助紂為虐，羅薩雷斯對此表示：「我們從新聞上聽說了，但我們現在專注於我們國家需要的解決方案。」