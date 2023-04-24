　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瓜地馬拉官員：不要求台灣送錢，也不會像宏國欠債

▲▼總統蔡英文出訪瓜地馬拉。（圖／政治中心攝）

▲總統蔡英文出訪瓜地馬拉。（圖／政治中心攝）

文／中央社

瓜地馬拉訪團今天抵台，瓜地馬拉高層經貿官員接受路透社訪問時表示，瓜地馬拉不會要求台灣送錢，也不會像宏都拉斯一樣欠債，而是會尋求台灣展開長期投資與貿易。

宏都拉斯上個月向台灣索討近25億美元天價援助，不待台灣回覆，宏國總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）就宣布擬與中國建交，並於3月底與台灣斷交。台灣目前剩下13個邦交國，瓜地馬拉為其中之一。

瓜地馬拉經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）在台北舉辦的投資說明會上告訴路透社，他的國家和台灣之間沒有債務問題，但確實希望擁有更平衡的貿易關係，因為瓜地馬拉目前與台灣是貿易逆差。

他說：「我們希望有更平衡的貿易，因此正在招攬更多台灣企業前往瓜地馬拉投資，擴展兩國合作。雙方一直以來維持很好的盟邦關係。」

▲▼蔡英文出訪瓜地馬拉。（圖／記者陳家祥攝）

▲蔡英文出訪瓜地馬拉。（圖／記者陳家祥攝）

總統蔡英文本月稍早曾訪問瓜地馬拉，羅薩雷斯此行陪同瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）訪台。

被問到瓜地馬拉是否和宏都拉斯一樣，向台灣索討數十億美元援助，瓜國中央銀行總裁龔薩雷茲（Alvaro González Ricci）回答：「不會這樣。」

他說：「我認為我們可以向台灣要求（東西），但不會要求送錢（free money）。例如，他們或許可以投資瓜地馬拉的一些債券，尋找可以持續25、30年的計畫，而不只是捐錢給短期的特定計畫。」

至於中國當局批評賈麥岱訪台是助紂為虐，羅薩雷斯對此表示：「我們從新聞上聽說了，但我們現在專注於我們國家需要的解決方案。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
人妻「獻身校長」！換兒進明星學校　綠帽夫崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瓜地馬拉官員：不要求台灣送錢，也不會像宏國欠債

盧沙野前蘇聯國家主權未定惹議　法外交部召見要解釋

盧沙野質疑「前蘇聯國家」主權　被中國外交部回應打臉

盧沙野質疑前蘇聯國家主權　波羅的海3國召見中國代表

SpaceX星艦火箭升空後爆炸　德州發射場遭受重創

南韓企業界隨尹錫悅訪美　盼解決《IRA法》、《晶片法》問題

為贏「Hi-Lo」骰子遊戲！男左手指內埋磁鐵40年　為出國切開取出

英25歲女走路回家　性侵男「全程緊跟」拖走她！最後畫面令人發毛

「福島核廢水」最快7月排入海　隧道工程距出海口僅剩1km

英國這間「動物園的鳥」真的是工讀生　負責驅趕海鷗維護園區

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

2度開毒趴害死2少女！冷血金毛男遭壓地上銬　傳播妹嚇壞蹲床邊

張育成雙安盜壘＋美技　教頭大讚守備有夠穩！

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

瓜地馬拉官員：不要求台灣送錢，也不會像宏國欠債

盧沙野前蘇聯國家主權未定惹議　法外交部召見要解釋

盧沙野質疑「前蘇聯國家」主權　被中國外交部回應打臉

盧沙野質疑前蘇聯國家主權　波羅的海3國召見中國代表

SpaceX星艦火箭升空後爆炸　德州發射場遭受重創

南韓企業界隨尹錫悅訪美　盼解決《IRA法》、《晶片法》問題

為贏「Hi-Lo」骰子遊戲！男左手指內埋磁鐵40年　為出國切開取出

英25歲女走路回家　性侵男「全程緊跟」拖走她！最後畫面令人發毛

「福島核廢水」最快7月排入海　隧道工程距出海口僅剩1km

英國這間「動物園的鳥」真的是工讀生　負責驅趕海鷗維護園區

BTS頂「少女波浪捲短髮」現身！　羞澀問候萌翻網：太漂亮了吧

彰化父子遭「噴汽油」險點火焚身　勇爸一拳KO鄰居救下兒子

重啟人生！「轉型」必學心法　不怕ChatGPT席捲職場

澎防部驚傳「士兵失聯」　母親發文急尋：莒光日誌內容很不妙

快訊／高雄駕駛拒檢　無視員警「棍子狂砸玻璃」！衝出車陣逃逸

營養師教你聰明吃牛肉，「部位別」熱量營養圖鑑一次看

南投縣原民局提供41個暑期工讀機會　月薪26.4K受理報名至4／30

桃園國民運動中心三年來使用人次下滑四成　市議員要求體育局正視

航太廢料化身藝術　漢翔落實企業永續

母親節桌菜加碼蛋糕康乃馨　還有加價送整尾龍蝦

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

相關新聞

睽違13年瓜地馬拉總統　明赴立院演說

睽違13年瓜地馬拉總統　明赴立院演說

瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）24日率團抵台，進行為期4天的國事訪問，預計25日上午前往立法院發表演說，這也是睽違13年再度有國家元首親自至議場演說。根據立法院規劃，為了讓因有多發性硬化症而拄著拐杖的賈麥岱不必爬太多階梯，將「破例」讓國賓座車直接開到議場前門口。

瓜地馬拉總統賈麥岱　今晨率團抵台

瓜地馬拉總統賈麥岱　今晨率團抵台

最挺台瓜地馬拉總統將訪台　總統府：攜手為全球民主韌性共同努力

最挺台瓜地馬拉總統將訪台　總統府：攜手為全球民主韌性共同努力

瓜地馬拉總統4／24來台　蔡英文將贈勳

瓜地馬拉總統4／24來台　蔡英文將贈勳

瓜國總統訪台遭陸轟「助紂為虐」　外交部：對無理行徑表嚴正抗議

瓜國總統訪台遭陸轟「助紂為虐」　外交部：對無理行徑表嚴正抗議

關鍵字：

瓜地馬拉宏都拉斯

讀者迴響

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面