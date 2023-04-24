盧沙野前蘇聯國家主權未定惹議　法外交部召見要解釋

▲中國駐法大使盧沙野。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中國戰狼踢到鐵板。中國駐法大使盧沙野21日表示根據國際法，前蘇聯國家沒有有效主權國家地位，引發歐洲政界強烈不滿。據法媒報導，法國外交部今天下午將召見盧沙野，要求解釋。

中國駐法大使盧沙野21日接受LCI電視台專訪時表示，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」。

盧沙野拒絕回答主持人克里米亞是否屬於烏克蘭的提問，只說，「不一定，取決我們如何看待這些問題…沒有這麼簡單」。當主持人追問，俄國邊界問題是否仍未解決時，盧沙野卻叫他「停止詭辯」。

這番言論激起前蘇聯國家以及國際社會的怒火，因為它等同於否定了從前蘇聯解體國家的主權地位，包括烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、哈薩克等14國，許多東歐國家也相繼提出官方抗議聲明。

根據世界報（Le Monde）、法國1台（TF1）等法媒的最新消息，盧沙野已接到法國外交部召見通知，將於法國時間今天下午前往解釋。

世界報指出，盧沙野今天預計由外交部長柯隆納（Catherine Colonna）辦公室主任瓦希（Luis Vassy）接見。

法國參議院外交與國防委員會副主席卡托蘭（André Gattolin）認為，「應該要傳達清楚訊息，因為總統馬克宏近日訪中帶來不好形象，更別提他關於台灣的爭議發言」。

這並非法國外交部首次召見盧沙野，過去他也曾因為不實批評法國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在養老院的治理，以及污辱智庫學者博達安（Antoine Bondaz）等事件遭到召見。

法媒報導，愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞3個波羅的海國家也將聲明轉化為行動，同將於今天分別召見中國大使。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，召見大使目的為「要求澄清，好知道中國對各國獨立的立場是否有所改變」。

法國政府在盧沙野的專訪播出後隔天作出回應，表示對於盧沙野發言感到「驚愕」，並要求中國澄清盧沙野的言論是否反映中國政府立場，「而我們希望不是」。

俄烏戰爭之際，歐洲各國對於此番否定前蘇聯國家主權的言論感到非常憤怒，也對盧沙野多年來的戰狼外交行徑忍無可忍。

近80名歐洲議員23日也在世界報發表公開信表示，盧沙野的激進言論嚴重侮辱相關國家的歷史、文化及完整性，並且明顯違反國際法，必須視為對法國歐洲夥伴國家安全的威脅。

信中形容盧沙野的言論是最糟糕的「戰狼」行徑，完全超出外交辭令可接受的範疇，並呼籲柯隆納將盧沙野列為「不受歡迎人物」