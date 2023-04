SpaceX星艦火箭升空後爆炸　德州發射場遭受重創

▲SpaceX星艦(Starship)升空約4分鐘後在墨西哥灣上空爆炸。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

飛散的混凝土碎塊、扭曲的金屬板、隕石坑般的巨大坑洞…這些都是美國太空探索科技公司(SpaceX)的有史以來最強大火箭「星艦」上週進行試飛後,對德州發射場造成的嚴重破壞。

法新社報導,「星艦」(Starship)本月20日首次升空後約4分鐘,就在墨西哥灣上空爆炸,預計修復試飛行動造成的損壞將需時數月,這可能導致未來的試飛計畫延後,並拖慢美國國家航空暨太空總署(NASA)針對即將到來的月球任務研發火箭的計畫。

SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)在試飛前曾表示,只要能在不破壞發射台的情況下讓「星艦」升空,就稱得上是「勝利」。

火箭太空艙原定在發射後3分鐘與第一節火箭推進器分離,結果分離並未成功,並在近32公里的高度起火解體。在進行試飛前,SpaceX的工程師或許也低估了首節推進器上的33具「猛禽」(Raptor)發動機可能造成的破壞。

試射數天後,一名法新社攝影記者看到發射台周圍景象荒蕪。

SpaceX公布的影片顯示,在起飛過程中,大量碎片被炸飛到遠達420公尺外的墨西哥灣。另據當地媒體,數公里外的一個小鎮上空出現一團煙塵。

發射場的照片可見,巨大的發射塔仍屹立在原地,火箭支架雖有受損,但大致上完好。

然而,社群媒體上的照片顯示,在發射台下方,出現一個巨大的坑洞。

Having built launch pads of straw, wood, and brick, @SpaceX is now going to try water-cooled steel. Take THAT, big bad Super Heavy. pic.twitter.com/olhVGcf3X0