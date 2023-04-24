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南韓企業界隨尹錫悅訪美　盼解決《IRA法》、《晶片法》問題

▲▼南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希24日下午從首爾機場搭乘總統專機「空軍一號」啟程訪美。（圖／CFP）

▲南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希24日下午從首爾機場搭乘總統專機「空軍一號」啟程訪美。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅夫婦今（24）日下午搭乘「空軍一號」專機啟程訪美，三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源等122名財界人士隨行，出席當地投資宣告儀式、經濟論壇和圓桌會議。全球矚目美韓峰會能否影響東北亞軍事安全；然而南韓內部卻關注，尹錫悅出訪是否能為南韓的半導體、電池產業在美國取得一絲談判空間。

根據《韓聯社》，三星電子會長李在鎔、SK會長崔泰源、現代汽車集團鄭義宣、LG集團會長具光謨、樂天集團會長辛東彬（重光昭夫）、韓華集團副會長金東官等122名南韓財經界人士組成訪美經濟使節團，為尹錫悅政府去年5月上台後的最大規模，他們訪美的最主要任務為，透過談判將美國《通膨削減法》（IRA）、《晶片法》相關補助金政策對南韓半導體、電池產業造成的損失降至最低。

南韓訪美經濟使節團將參加由南韓全國經濟人聯合會、美國商會（USCC）在尹錫悅訪美期間主持的美韓尖端產業論壇，以及美國政府在白宮舉辦的歡迎儀式，屆時他們將動員各自所擁有的全球網絡，在牽起美韓兩國各種合作上扮演關鍵角色。

▲▼南韓財閥界人士出席日韓商業圓桌會議，左至右依序為辛東彬、具光謨、鄭義宣、崔泰源、李在鎔。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓財閥界人士將隨同訪美，左至右依序為辛東彬、具光謨、鄭義宣、崔泰源、李在鎔。（資料照／達志影像／newscom）

尤其，美國陸續實施《通膨削減法》（IRA）、《晶片法》，恐將國外企業排除在補助金發放範圍之外，屆時恐影響對三星集團（半導體）、SK集團（半導體）、現代汽車（電動車電池產業）的在美投資，因此期望透過談判將損失、傷害降至最低。

目前三星電子投資170億美元，在美國德州史密斯縣泰勒（Tyler）興建半導體代工廠；SK海力士則計畫投資150億美元在美國興建記憶體先進封裝工廠。

報導指出，美國政府要求依晶片法申請投資補助的企業，交出良率、產能利用率、預期收益率等商業機密，讓南韓在美投資設廠企業感到「強人所難」，因此南韓業界期盼此次透過尹錫悅訪美，能夠透過談判等方式，縮小需要繳交的商業機密範圍。

▲▼俄羅斯限制惰性氣體出口，恐重創南韓半導體產業鏈，圖為三星電子總部展示的半導體晶圓。（圖／達志影像）

▲美國政府要求三星、SK等交出半導體產業商業機密。圖為三星電子總部展示的半導體晶圓。（圖／達志影像）

另外，《路透社》引用《金融時報》的內容，表示中國針對美國晶片製造商美光科技（Micron Technology）實施網路安全審查、甚至禁止其晶片銷售，對此美國呼籲南韓敦促晶片製造商，不要填補中國任何市場缺口。

至於美國實施《通膨削減法》（IRA），通過現有16款車型享有獲得全部、或部份稅收優惠，至於非美國車廠全部出局，包括現代汽車、起亞汽車的車款都被排除在稅收優惠之外，南韓財經界透過此次尹錫悅訪美，和美國當局進行相關協商。

►南韓尹錫悅今出訪美國！拜尹峰會「影響東北亞」　7天5夜行程一次看
►南韓要求美國：若遭北韓核武攻擊　則美軍應以核武「報復」

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