長期遭大兒子性侵！人妻突然上吊身亡　夫悲痛揭變態真相

▲女子長期遭親生兒子性侵。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度哈里亞納邦發生一起誇張案件，一名男子不但長期性侵自己母親，後來還強迫對方自我了斷生命，母親死亡後，對方再婚的丈夫跑去向警方報案，真相才終於曝光，男子被當局判處無期徒刑。

事件發生在古爾岡市(Gurugram)，警方表示，男子的母親突然於2020年11月16日在家上吊，警方原以為女子只是想不開自行了斷生命，然而她的丈夫卻指控，女子是因為不堪長期遭兒子性侵，最後在脅迫之下才會輕生。

丈夫表示，死者的大兒子有吸毒惡習，時常一言不合就和家人打起來，是家中的問題人物。警方後來將遺體送去驗屍，果然發現生前曾遭到性侵的證據，隨即於2020年11月21日將大兒子逮捕。

本案近來開庭，由於多達18人出庭指控被告惡行，讓法官也忍不住痛批，「身為兒子，被告應該是母親的保護傘，然而他像動物一樣虐待母親，犯下可怕罪行，才會逼迫受害者沒有選擇，只能自行了斷生命」，最後判處被告終身無期徒刑，以及印度盧比2萬元（約台幣7千多元）罰款。

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