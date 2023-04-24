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平安撤離蘇丹！德國空軍首架載101人飛機抵柏林　瑞士關閉大使館

▲▼約旦派遣4架軍機從蘇丹撤離343名約旦和其他國家人民，於24日平安抵達約旦安曼的馬爾卡軍事機場（Marka Military Airport）。（圖／路透）

▲搭乘約旦軍機從蘇丹撤離的一名女童。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）激戰，已造成包含264名平民在內的420多人喪命，德國、約旦等國成為最新一波展開撤離的國家。德國首架載有101人的空軍飛機今（24）日上午率先平安降落柏林；約旦4架軍機載著343人抵達安曼；瑞士外交部則表示，出於安全原因，已經關閉瑞士駐蘇丹大使館。

▲▼義大利公民正在從蘇丹首都喀土穆撤離，登上一架義大利空軍C130運輸機。（圖／路透）

▲義大利公民正從蘇丹首都喀土穆撤離，登上一架義大利空軍C130運輸機。（圖／路透）

根據路透社報導，蘇丹軍方與RSF突然爆發衝突，導致數千名外國人滯留，包函各國外交官與救援人員，許多國家緊急撤離公民。德國軍方表示，迄今為止，德國已經從蘇丹首都喀土穆附近一個機場撤出311名難民，最先從約旦阿茲拉克基地（Al Azrak base）出發的第一架德國空軍飛機已於24日上午載著101人飛抵柏林。阿茲拉克基地是此次撤離行動的中心。

約旦外交部官員與國家電視台表示，4架約旦軍用飛機連夜離開蘇丹港機場，並於24日凌晨1點降落在該國安曼省軍用機場，機上載有343名撤離人員，其中多數為約旦公民，還有部分巴勒斯坦、德國、敘利亞和伊拉克國民。

▲▼約旦派遣4架軍機從蘇丹撤離343名約旦和其他國家人民，於24日平安抵達約旦安曼的馬爾卡軍事機場（Marka Military Airport）。（圖／路透）

▲約旦4架軍機於24日平安抵達約旦安曼省的馬爾卡軍事機場（Marka Military Airport）。（圖／路透）

西班牙Europa Press通訊社引述政府消息稱，23日晚間11時西班牙一架飛機載著104名平民撤離至吉布地，其中包含30名西班牙人與約70名來自阿根廷、哥倫比亞、愛爾蘭、義大利、墨西哥、波蘭、葡萄牙、蘇丹和委內瑞拉的公民。法國方面證實，兩架載有法國與外國公民的飛機23日抵達吉布地，而24日將繼續進行多次疏散，迄今法國已撤離約388人。義大利外交部則稱撤離了約300人。

▲▼法國總統馬克宏23日證實，法國空軍的一架飛機已飛抵吉布地，從蘇丹接回法國與其他國家的撤離人員。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏23日推文證實，法國空軍第一架撤離飛機已飛抵吉布地，從蘇丹接回法國與其他國家公民。（圖／路透）

路透社指出，瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）23日在推特上宣布，考量到蘇丹的安全局勢，瑞士已經關閉了駐喀土穆大使館，並在法國等夥伴的合作下平安撤離了使館工作人員與其家屬。他並未透露撤離官員人數，瑞士公民撤離工作仍在進行中。西班牙外交部長阿爾巴雷斯（José Manuel Albares）也曾在21日表示，待完成人員撤離後，西班牙將關閉駐蘇丹大使館。

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