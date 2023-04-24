路透：南韓百萬人瘋用App「賺小額現金」

▲南韓首爾上班族趁午休吃飯時間聚集在首爾美術館前面。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓知名金融App「Toss」今年1月推出活動，每步行萬步、訂閱社群媒體或是其他用戶在附近時點擊螢幕，用戶就能賺取10美分（約新台幣3元）的小額現金獎勵。路透報導，這在南韓首爾引起廣大迴響，是最新的賺錢趨勢。

開發出Toss的南韓新創公司Viva Republica表示，自從推出贈送現金的功能後，約有440萬名用戶，且用戶開啟這款App的次數增加30%。

根據韓國求職網站Incruit近期調查，在4名成年人當中有3人會透過這類App賺錢。27歲上班族白那永（Baek Na-young）透露，「到現在我只賺了150韓元（約新台幣3.7元），但我打算繼續這樣做，可以用這款App來買杯咖啡或其他東西。」

77歲退休男子韓成宰（Han Sun-jae）站在首爾美術館外說，他已透過Toss賺進約5萬韓元（約新台幣1255元），「我女兒告訴我，很多人聚集在此，我可以在這裡賺更多錢」。

專家們表示，這表明大眾正加倍努力賺點小錢，應付日益窘迫的經濟形勢，但交換資料數據來賺取幾毛錢的行為可能得不償失。仁荷大學消費者研究教授李恩熙（Lee Eun-hee）認為，雖然賺取零用錢的行動值得稱讚，但這可能會讓人們的個資被利用。