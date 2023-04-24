歐洲環保署：空污每年導致1200名未成年「過早死亡」

▲歐洲環保署表示，空氣污染每年導致歐洲1200多名18歲以下民眾過早死亡。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

歐洲環保署（EEA）今天表示，空氣污染每年導致歐洲1200多名18歲以下民眾過早死亡，同時也增加日後罹患慢性病的風險。

根據法新社報導，歐洲環保署在對包括27個歐洲聯盟（EU）成員國在內的30多個國家進行研究後表示，儘管最近有所改善，但「許多歐洲國家的主要空污程度仍頑強地高於世界衛生組織（WHO）準則，尤其是在中東歐和義大利」。

這份歐洲環保署發布的報告並未包括俄羅斯、烏克蘭與英國等主要工業國家，這代表歐陸總體死亡人數可能更高。

歐洲環保署去年11月表示，2020年歐盟有23萬8000人因空氣污染過早死亡，包括冰島、列支敦斯登、挪威、瑞士和土耳其。歐洲環保署指出「空污每年導致歐洲18歲以下逾1200人過早死亡，並明顯增加日後罹病風險」。

這是歐洲環保署首次針對兒童進行研究。歐洲環保署指出：「雖然這個年齡層過早死亡的人數，相對於歐洲環保署每年估計的歐洲人口總數來說較低，但過早死亡代表喪失未來潛力，並伴隨著慢性病的沉重負擔，對童年與日後生活皆是。」

歐洲環保署敦促當局改善學校、托兒所，以及體育設施、公共交通樞紐周圍的空氣品質。

這份報告中指出：「出生後，環境空氣污染會增加健康風險，包括氣喘、肺功能下降、呼吸道感染和過敏。」空氣品質不良還會「加劇氣喘等慢性病，歐洲有9%的兒童與青少年都為氣喘所苦，同時也增加成年後罹患某些慢性病的風險」。

根據歐洲環保署今天公布的數據，2021年97%的城市人口暴露在不符世衛組織建議的空氣品質之中。