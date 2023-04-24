「福島核廢水」最快7月排入海　隧道工程距出海口僅剩1km

▲福島第一核電廠的「廢水排入海」計畫，最快可能在今年7月就會實行。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本東京電力公司22日宣布，福島第一核電廠的「廢水排入海」計畫，最快可能在今年7月就會實行，因為隧道挖掘工程已經進入最後階段，挖掘機目前距離出海口僅剩下1公里的距離。

根據《共同社》報導，日本東京電力公司（東電）表示，為了核廢水排入海計畫而興建的隧道目前已進入最後工程，挖掘機目前距離出海口僅剩下1公里的距離，目前爭取在6月底完工，最快7月就會開始排海作業。

據了解，這段隧道全長約1030公尺，大型挖掘機「盾構機」從去年8月開始，從第5、6號機組附近的豎井底部開始橫向挖掘，在海底岩石層推進1017公尺後，現在已抵達終點的箱型構造物「沉箱」所填埋的砂漿周圍，預計會在砂漿內再挖掘20公尺，接著把盾構機從沉箱上方吊出，再開通整條隧道。

東電計劃用大量海水進行稀釋核廢水，讓水中的放射性物質氚（Tritium）的活性系數不到國家標準的四十分之一，再透過海底隧道排放，預計將排放數十年。

福島第一核電廠自311大地震以來，已經儲存了多達130萬噸的核廢水，至今仍不斷增加，而附近漁民自廢水排海計畫公布不斷抗議反對，擔心生計會因此受到影響，且周圍國家也對此表達擔憂。