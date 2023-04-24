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台灣男子被關進柬埔寨賭場　遭上銬逼簽370萬借條

▲▼命案現場。（圖／CFP）

▲當員警抵達現場時，台灣籍柯姓男子其中一隻手被上銬。（示意圖／CFP，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣籍柯姓男子去年前往柬埔寨西港工作，今年4月與一名男子約在賭場後，當場被帶走、關進房間，期間被迫簽下12萬美元（約新台幣370萬元）借條。柯男透過友人向警方報案，當員警抵達現場時，他的其中一隻手被上銬。

柬中時報報導，柯男去年6月12日自台灣搭機抵達金邊，接著前往西港，在多間公司從事「電腦工作」，護照被沒收。到了今年4月6日，他約見一名男子，對方告知他到新天地賭場，沒想到當柯男抵達賭場七樓後，10多人衝出來把他關進房間。

柯男被迫簽下12萬美元借條，隨後被禁錮。依據柯男說法，4月10日一名中國老闆帶著10名小弟對他施暴，還把槍口對準他的頭部威脅付錢，他於12日向柬籍友人求助，直到13日警方破門把他救出。

西港警察局局長尊那林表示，當時關押柯男的房間由2名柬籍男子看守，在他們的房內搜出手銬、一把短槍及8枚子彈，在依法抓捕兩人之後，也逮捕一名綽號寶哥的中國男子。寶哥落網後向警方透露，他只是按照老闆指示行事，也就是把柯男關進房間後，允許柯男使用手機，以向外借錢拿來還給公司。

尊那林指出，3名嫌犯因涉嫌非法禁錮與勒索將被移送法辦，警方正在持續調查中，追捕在逃幕後首腦和同夥。

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