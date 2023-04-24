1歲女童遭170kg爸活活餓死！死前僅「3.8公斤」比出生時還輕

▲自己吃到170公斤的肥爸，女兒死前一刻還打算出門吃大餐。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

竟然有這種父母！美國德州一名170公斤的26歲父親，餓死1歲女兒，正當女兒臨死前一刻，他正打算和朋友在外面享用大餐，而女兒過世時體重不到4公斤，他現任最後被判處終生監禁。

據《鏡報》報導，該案件發生於2021年6月，26歲男子克里斯蒂安（Christian Miguel Bishop-Torrence）當時看到女兒喬治亞（Georgia）有呼吸困難，當他想外出享用餐點時，喬治亞卻被餓死，據說當時她的體重只有3.8公斤，比出生時還輕，而克里斯蒂安被判終身監禁。

據當地媒體報導，克里斯蒂安的體重有170公斤，他看到女兒呼吸困難才驚覺出事，之後說服朋友將她送往醫院，20分鐘後後喬治亞死亡。根據克里斯蒂安和24歲妻子賽吉（Sage Angel Rose Wright）的說法，夫妻倆其實已經知道女兒的體重在這幾個月快速下降，但他們卻毫無作為。

據了解，當時喬治亞被送往醫院，醫護看到她營養不良後嚇壞，趕快報警。法醫達基爾（Suzanne Dakil）對喬治亞進行了屍檢，確定她是嚴重營養不良，活活被父母餓死，全身還長滿瘡。一位醫師告訴法庭，這年紀的嬰兒，體重應該要9.9到10.8公斤。

克里斯蒂安19日被判處終生監禁，他因為認罪才免除死刑，他有機會在30年內獲假釋；據監獄紀錄顯示，賽吉的體重也有173公斤，目前她正等待當局對謀殺罪的獨立審判。據報導，夫妻倆還有另外2個孩子，但名字沒有透露，他們也都有營養不良的狀況，有望康復的機會，年紀比喬治亞還大。

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