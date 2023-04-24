路易王子5歲生日照曝！無偶包笑開懷...網驚：和她超級像

Someone’s turning 5 tomorrow… ???? ????



A very happy birthday to Prince Louis.



???? Millie Pilkington pic.twitter.com/XPDP2v7QRJ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 22, 2023

實習記者蘇敏禎／綜合報導

英國威廉王子與凱特王妃的小兒子路易王子（Prince Louis），在當地時間23日迎來5歲生日，可愛又無偶包的他，生日燦笑照一出爐就吸引許多粉絲朝聖，許多王室迷驚呼：跟凱特王妃超級像。

據《每日郵報》報導，路易王子於23日迎接5歲生日，威廉王子和凱特王妃也於推特官方帳號「Prince and Princess of Wales」，發佈了路易王子5歲的生日照。據了解路易王子2018年出生時重達8磅7盎司（約3827公克），是英國王室百年來體重最重的男嬰寶寶。

照片中可見，路易王子身穿亮眼的藍色系衣服，坐在草地推車上，褲子底下則是鋪上一堆雜草和泥土，配上超有親和力的微笑，十分自然可愛。有眼尖網友發現，路易王子與媽媽凱特王妃長得十分相似，「一模一樣」、「有他媽媽的笑容」、「跟媽媽也太像」、「跟媽媽是同個模子刻出來的吧」。

Prince Louis fans make a sweet comparison to mum Kate Middleton after birthday photo posthttps://t.co/H5cf9HwDRf — Mirror Royal (@MirrorRoyal) April 22, 2023

許多王室迷也紛紛留言，「生日快樂」、「太可愛了，祝路易王子生日快樂」、「從小就有親和力」、「跟媽媽也太像」、「跟媽媽是同個模子刻出來的吧」、「其實也蠻像他外公的」、「真的好可愛，被笑容療癒了」。

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