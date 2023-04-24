日本撤僑蘇丹運輸機已抵吉布地　60公民先走陸路撤出首都

▲日本愛知縣小牧基地一架航空自衛隊C-130運輸機21日準備起飛前往吉布地，將從蘇丹撤離日本公民。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

非洲國家蘇丹局勢動亂，政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）激戰造成超過420人喪命，包含至少264名平民。海外多國展開撤僑行動，其中日本派遣自衛隊運輸機至鄰近國家吉布地，已於日本時間24日午夜過後抵達當地機場，據相關人士透露，約有60名日僑正在從蘇丹首都以陸路撤出。

根據NHK報導，日本為了撤離在蘇丹日本公民，派遣自衛隊C130運輸機、C2運輸機與KC767空中加油運輸機共3架飛機，據估計已在日本時間24日午夜（台灣時間23日23時）過後抵達東非國家吉布地的國際機場。媒體從機場外部發現3架飛機中的C2運輸機機體，但由於當地已經日落，隨後的飛機動向與自衛隊據點情況從外面很難看清。

報導指出，滯留在蘇丹的日本公民約有60人，據相關人士透露，這些日僑正在從蘇丹首都喀土穆以陸路運輸方式，移動到其他城市。被派遣的自衛隊隊員將隨時與日本外務省保持聯繫，一邊嘗試接應日本公民乘坐運輸機離開蘇丹國境。

首相岸田文雄24日上午進入官邸辦公之前向媒體表示，有關蘇丹日僑的避難情況，目前須根據當地情況隨時注意應對，並接受報告，「為了確保日本僑民的安全，我們將繼續與相關各國密切合作、全力應對。在當地情況變得明朗後，我們將隨時發布消息。」